Ex-Bundesliga-Profi trauert um seine Ehefrau (†32)

Vor kurzem ist Markus Mendler zum zweiten Mal Vater geworden. Nun macht er eine schwere Zeit durch. Denn wenige Tage nach der Geburt ist seine Ehefrau Tamara verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Bundesliga-Profi Markus Mendler trauert um seine Ehefrau

Tamara Mendler ist nach kurzer, schwerer Krankheit mit 32 Jahren gestorben

Besonders tragisch: Nur wenige Tage vor ihrem Tod ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Sonntag fehlt Markus Mendler (33) im Aufgebot des deutschen Regionalligisten FC Homburg aus privaten Gründen. Nun hat sein Klub den tragischen Grund dafür öffentlich gemacht.

«Mit grosser Bestürzung und tiefer Erschütterung haben wir vom Tod der Ehefrau unseres Spielers Markus Mendler erfahren», heisst es auf der Homepage. «Tamara Mendler ist nach kurzer schwerer Krankheit in der Nacht auf Samstag viel zu früh von uns gegangen.» Besonders tragisch: Nur wenige Tage vor ihrem Tod hat die 32-Jährige ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Dieses wird seine Mama nun nie kennenlernen. «Umso unfassbarer und schmerzlicher ist dieser schwere Verlust, der uns alle sprachlos zurücklässt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Geschätzte Mitspielerin und Vorbild

Kennengelernt hat Mendler seine Frau, als er 2016 zum FC Saarbrücken wechselte. Denn Tamara Mendler spielte mit der Frauenmannschaft in der 2. Bundesliga. Daneben absolvierte sie eine Ausbildung zur Polizistin. Auch beim Ex-Verein des Ehepaars ist die Bestürzung gross. In einem emotionalen Instagram-Post gedenkt ihr der FC Saarbrücken.

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«Tamara war über viele Jahre hinweg ein wichtiger Teil unserer Frauenmannschaft und hat mit ihrer Persönlichkeit den Verein nachhaltig geprägt», heisst es. Sie sei auf und neben dem Platz nicht nur eine geschätzte Mitspielerin, sondern auch ein Vorbild gewesen. «Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden besonders bei ihrem Ehemann Markus Mendler, der unserem Verein ebenfalls als Spieler eng verbunden war, sowie bei ihren Kindern, allen Angehörigen und Freunden.»

Markus Mendler, der einst in der 1. Bundesliga 16-mal für Nürnberg auflief, muss nun nicht nur den Tod seiner geliebten Frau verkraften, sondern gleichzeitig auch für seine Kinder da sein. Unterstützung bekommt er dabei von allen Seiten. «Markus kann sich unserer uneingeschränkten Unterstützung sicher sein. Wir stehen geschlossen hinter ihm und werden ihm und seiner Familie in jeder erdenklichen Weise beistehen», schreibt Homburg.

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