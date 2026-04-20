Ex-Bundesliga-Profi trauert um seine Ehefrau (†32)

Darum gehts
- Ex-Bundesliga-Profi Markus Mendler trauert um seine Ehefrau
- Tamara Mendler ist nach kurzer, schwerer Krankheit mit 32 Jahren gestorben
- Besonders tragisch: Nur wenige Tage vor ihrem Tod ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden
Am Sonntag fehlt Markus Mendler (33) im Aufgebot des deutschen Regionalligisten FC Homburg aus privaten Gründen. Nun hat sein Klub den tragischen Grund dafür öffentlich gemacht.
«Mit grosser Bestürzung und tiefer Erschütterung haben wir vom Tod der Ehefrau unseres Spielers Markus Mendler erfahren», heisst es auf der Homepage. «Tamara Mendler ist nach kurzer schwerer Krankheit in der Nacht auf Samstag viel zu früh von uns gegangen.» Besonders tragisch: Nur wenige Tage vor ihrem Tod hat die 32-Jährige ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Dieses wird seine Mama nun nie kennenlernen. «Umso unfassbarer und schmerzlicher ist dieser schwere Verlust, der uns alle sprachlos zurücklässt», heisst es in der Mitteilung weiter.
Geschätzte Mitspielerin und Vorbild
Kennengelernt hat Mendler seine Frau, als er 2016 zum FC Saarbrücken wechselte. Denn Tamara Mendler spielte mit der Frauenmannschaft in der 2. Bundesliga. Daneben absolvierte sie eine Ausbildung zur Polizistin. Auch beim Ex-Verein des Ehepaars ist die Bestürzung gross. In einem emotionalen Instagram-Post gedenkt ihr der FC Saarbrücken.
«Tamara war über viele Jahre hinweg ein wichtiger Teil unserer Frauenmannschaft und hat mit ihrer Persönlichkeit den Verein nachhaltig geprägt», heisst es. Sie sei auf und neben dem Platz nicht nur eine geschätzte Mitspielerin, sondern auch ein Vorbild gewesen. «Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden besonders bei ihrem Ehemann Markus Mendler, der unserem Verein ebenfalls als Spieler eng verbunden war, sowie bei ihren Kindern, allen Angehörigen und Freunden.»
Markus Mendler, der einst in der 1. Bundesliga 16-mal für Nürnberg auflief, muss nun nicht nur den Tod seiner geliebten Frau verkraften, sondern gleichzeitig auch für seine Kinder da sein. Unterstützung bekommt er dabei von allen Seiten. «Markus kann sich unserer uneingeschränkten Unterstützung sicher sein. Wir stehen geschlossen hinter ihm und werden ihm und seiner Familie in jeder erdenklichen Weise beistehen», schreibt Homburg.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
30
80
79
2
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19