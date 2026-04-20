Die aktuelle Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Dennoch beschäftigt sich die Lizenzkommission der Swiss Football League bereits mit der kommenden Spielzeit 2026/27. Und hat insgesamt 21 der 22 aktuellen Klubs der Super League und Challenge League die Lizenz in erster Instanz zugesprochen. Dabei hat die Kommission rechtliche, infrastrukturelle, sportliche, administrative, finanzielle, sicherheitsspezifische sowie nachhaltigkeitsbezogene (sozial und ökologisch) Kriterien beurteilt.
Aus der Super League haben alle Mannschaften die Lizenz bekommen, in der Challenge League hingegen nicht. Dem AC Bellinzona wurde die Lizenz in erster Instanz verweigert, wie die SFL mitteilt. Die Spielberechtigung wurde aus finanziellen Gründen verweigert, so die Erklärung.
Daneben haben auch drei Klubs aus der Promotion League die Lizenz erhalten. Der SC Kriens, der SC Brühl SG sowie der FC Biel-Bienne 1896, die aktuell die Spitzengruppe der Meisterschaft bilden. Sie könnten somit in die Challenge League aufsteigen. Ursprünglich hat auch der FC Schaffhausen ein Lizenzgesuch gestellt, dieses allerdings im Verlauf des Verfahrens wegen der sportlichen Ausgangslage zurückgezogen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19