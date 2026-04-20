Die Swiss Football League hat die Lizenzen für die nächste Saison verteilt. Aus den beiden höchsten Schweizer Ligen wird sie mit einer Ausnahme allen Klubs zugesprochen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die aktuelle Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Dennoch beschäftigt sich die Lizenzkommission der Swiss Football League bereits mit der kommenden Spielzeit 2026/27. Und hat insgesamt 21 der 22 aktuellen Klubs der Super League und Challenge League die Lizenz in erster Instanz zugesprochen. Dabei hat die Kommission rechtliche, infrastrukturelle, sportliche, administrative, finanzielle, sicherheitsspezifische sowie nachhaltigkeitsbezogene (sozial und ökologisch) Kriterien beurteilt.

Aus der Super League haben alle Mannschaften die Lizenz bekommen, in der Challenge League hingegen nicht. Dem AC Bellinzona wurde die Lizenz in erster Instanz verweigert, wie die SFL mitteilt. Die Spielberechtigung wurde aus finanziellen Gründen verweigert, so die Erklärung.

Daneben haben auch drei Klubs aus der Promotion League die Lizenz erhalten. Der SC Kriens, der SC Brühl SG sowie der FC Biel-Bienne 1896, die aktuell die Spitzengruppe der Meisterschaft bilden. Sie könnten somit in die Challenge League aufsteigen. Ursprünglich hat auch der FC Schaffhausen ein Lizenzgesuch gestellt, dieses allerdings im Verlauf des Verfahrens wegen der sportlichen Ausgangslage zurückgezogen.

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