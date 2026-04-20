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Keine Spielberechtigung
SFL verweigert einem Challenge-League-Klub die Lizenz

Die Swiss Football League hat die Lizenzen für die nächste Saison verteilt. Aus den beiden höchsten Schweizer Ligen wird sie mit einer Ausnahme allen Klubs zugesprochen.
Publiziert: 14:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Johan Kury und Bellinzona bleiben vorerst ohne Lizenz.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Die aktuelle Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Dennoch beschäftigt sich die Lizenzkommission der Swiss Football League bereits mit der kommenden Spielzeit 2026/27. Und hat insgesamt 21 der 22 aktuellen Klubs der Super League und Challenge League die Lizenz in erster Instanz zugesprochen. Dabei hat die Kommission rechtliche, infrastrukturelle, sportliche, administrative, finanzielle, sicherheitsspezifische sowie nachhaltigkeitsbezogene (sozial und ökologisch) Kriterien beurteilt.

Aus der Super League haben alle Mannschaften die Lizenz bekommen, in der Challenge League hingegen nicht. Dem AC Bellinzona wurde die Lizenz in erster Instanz verweigert, wie die SFL mitteilt. Die Spielberechtigung wurde aus finanziellen Gründen verweigert, so die Erklärung.

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Daneben haben auch drei Klubs aus der Promotion League die Lizenz erhalten. Der SC Kriens, der SC Brühl SG sowie der FC Biel-Bienne 1896, die aktuell die Spitzengruppe der Meisterschaft bilden. Sie könnten somit in die Challenge League aufsteigen. Ursprünglich hat auch der FC Schaffhausen ein Lizenzgesuch gestellt, dieses allerdings im Verlauf des Verfahrens wegen der sportlichen Ausgangslage zurückgezogen.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bellinzona
Bellinzona
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Wil
FC Wil
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Aarau
FC Aarau
Challenge League
Challenge League
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
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        Bellinzona
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        Stade-Lausanne-Ouchy
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