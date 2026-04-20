Mitten im Spiel

Jonathan Klinsmann will nur einen Ball klären, da passierts. Er prallt mit einem Gegenspieler zusammen. Was zunächst nur eine Schnittwunde zu sein scheint, entpuppt sich als schwere Verletzung an der Halswirbelsäule.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jonathan Klinsmann verletzt sich bei einem Zusammenprall schwer

Der Torhüter zieht sich einen Bruch des ersten Halswirbels zu

In der Vergangenheit spielte er während einer Saison beim FC St. Gallen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Brutale Diagnose für Jonathan Klinsmann (29). Der Sohn des deutschen Welt- und Europameisters Jürgen Klinsmann (61) hat sich während eines Fussballspiels schwer verletzt. Der Goalie des Serie-B-Klubs AC Cesena hat sich einen Bruch des ersten Halswirbels zugezogen. Damit ist seine Saison vorzeitig beendet.

Die folgenschwere Szene ereignete sich im Auswärtsspiel gegen US Palermo. Da verkommt selbst die 0:2-Niederlage zur Nebensache. Bei einer Abwehraktion in der Schlussphase prallte Klinsmann mit einem Gegenspieler zusammen und kassierte einen heftigen Schlag auf den Kopf. Sanitäter kümmerten sich um ihn, er wurde für weitere Abklärungen nach der Partie ins Spital gebracht.

Langer Weg zur Heilung

Dort erhält er die brutale Diagnose. Zunächst hatte sein Trainer noch davon gesprochen, dass sich Klinsmann lediglich eine Schnittwunde im Nackenbereich zugezogen habe. Wie sein Kub mitteilt, wird er nun weiteren medizinischen Untersuchungen sowie einer neurochirurgischen Spezialbegutachtung unterzogen. Sein Manager sagt gemäss Medienberichten: «Der Weg zur Heilung wird lang sein.»

Klinsmann spielt seit Februar 2024 bei Cesena und hat sich zum Stammtorhüter gemausert. Mit seinem Ausfall verliert die Mannschaft eine wichtige Stütze im Kampf um Platz 8, der zur Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs berechtigt. Aktuell hat Cesena diesen inne, der erste Verfolger liegt allerdings nur einen Zähler zurück. Bevor Klinsmann zu den Italienern stiess, spielte er unter anderem bei Hertha BSC, Los Angeles Galaxy und dem FC St. Gallen. Für die Espen absolvierte er in der Saison 2019/20 zwei Partien im Cup. Nun ist unklar, wann er wieder zwischen den Pfosten stehen wird.