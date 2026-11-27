Jamal Musiala hat sich schon wieder verletzt. Der Bayern-Star fällt Medienberichten zufolge vier bis sechs Wochen aus.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Verletzungshexe hat bei Jamal Musiala (23) schon wieder zugeschlagen. Der Bayern-Star, der erst gerade nach einer achtwöchigen Pause wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel zurückgekehrt war, hat sich erneut verletzt. Es sollte sich laut Sky, das zuerst über den Ausfall berichtete, um dieselbe Verletzung handeln – diesmal jedoch am linken Oberschenkel. Aus einer Mitteilung des Klubs geht dann aber hervor, dass erneut der rechte Oberschenkel Probleme macht.

Der Offensivspieler soll schon nach seinem Comeback nach Einwechslung gegen Köln (1:1) am letzten Freitag etwas gespürt haben, meldete sich für das Champions-League-Duell in Lille am Mittwoch, das mit der ersten Saisonniederlage endete, aber dennoch einsatzbereit. Am Freitag soll ein MRI einen erneuten Muskelfaserriss bestätigt haben. Nach zuletzt acht Wochen Zwangspause wird er nun voraussichtlich erneut vier bis sechs Wochen ausfallen.

Neben seiner Muskelverletzung sorgt Musiala in dieser Saison auch wegen seiner neurologischen Probleme (Absencen) für Schlagzeilen. Wegen der epileptischen Krankheit hatte er zu Saisonbeginn während Testspielen zwei Zusammenbrüche. In den letzten Wochen eskalierte das Thema in der Öffentlichkeit, nachdem Uli Hoeness und andere Bayern-Exponenten ihre Zweifel an einer Rückkehr zu alter Stärke geäussert hatten.