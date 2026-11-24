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Darf ein Fussballer mit einer neurologischen Funktionsstörung noch Millionen verdienen? Mit dieser Frage sorgten die Bayern-Bosse um Uli Hoeness (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71) zuletzt für Aufregung. Auslöser waren Zweifel, ob Jamal Musiala (23) nach einem Rückfall je wieder sein altes Weltklasse-Niveau erreicht.

Am Freitag feierte der Nationalspieler beim 1:1 gegen Köln sein Comeback. Doch was steckt hinter seiner Krankheit – und wie stehen die Chancen auf eine Rückkehr an die Spitze?

Gute Prognose trotz Rückfall

Blick hat dazu die Sportneurologin Nina Feddermann befragt. Die Leiterin der BrainCare Medical Group in Zürich hat Musiala zwar nicht untersucht und kennt seine Befunde nicht, ordnet aber allgemein ein, was die Forschung über solche Absencen (kurze Bewusstseinsaussetzer durch elektrische Entladungen im Gehirn) wie beim Fussballer weiss.

Und ihre Botschaft macht Mut. «Die Prognose ist gut», sagt sie. Rund zwei von drei Betroffenen mit ähnlichen Krankheiten werden mit Medikamenten anfallsfrei, meist schon mit dem ersten oder zweiten Präparat. Aus neurologischer Sicht zählt also weniger, ob eine Erkrankung heilbar ist. Vielmehr ist entscheidend, «ob jemand mit der Behandlung anfallsfrei ist».

Bis das passende Medikament in der richtigen Dosis gefunden sei, brauche es manchmal aber auch mehrere Anpassungen. Ein einzelner Anfall in dieser Phase – etwa durch Schlafmangel, Stress oder Erschöpfung – bedeutet laut der Sportneurologin keine Verschlechterung. Ausserdem zähle Fussball laut Fachgesellschaften zu den Sportarten ohne nennenswertes Zusatzrisiko.

Drei Faktoren entscheiden, ob Musiala auf dem Platz wieder der Alte wird

Aber: Kann ein Profi trotz Medikation ohne Leistungseinbussen auf Topniveau spielen? «Ja, das ist möglich», sagt Feddermann. Für die Beurteilung der Leistung müsse man aber drei Faktoren unterscheiden.

Erstens die Erkrankung selbst. Unbemerkte elektrische Entladungen im Gehirn, die die Reaktion kurz verlangsamen können, seien auch noch möglich, wenn keine Anfälle mehr zu sehen sind.

Zweitens sind die Medikamente selber ausschlaggebend. «Wo Millisekunden zählen, ist eine gute Verträglichkeit zentral», sagt Feddermann.

Und drittens gebe es noch den oft unterschätzten Trainingsrückstand. Daten aus dem Profifussball zeigen: Nach Muskelverletzungen mit über vier Wochen Pause (wie bei Musiala) «erreichen Spieler ihre frühere Laufleistung im Schnitt erst nach etwa vier Spielen, bei Sprints dauert es teils bis zum siebten Spiel», betont sie.

Von aussen lasse sich nicht beurteilen, weshalb genau es eine schwächere Phase gebe – eine Beurteilung brauche schlicht Zeit. Grundsätzlich hält Feddermann aber fest: «Ein offener Umgang mit einer Erkrankung sollte im Berufsleben nie zum Nachteil werden.»