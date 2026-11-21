Jamal Musiala war das gefeierte Wunderkind in Deutschland. Neurologische Probleme bremsten das Juwel zuletzt aber aus. Nach Uli Hoeness und Jan-Christian Dreesen zweifelt nun auch Karl-Heinz Rummenigge an der Zukunft des Bayern-Stars.

Darum gehts Karl-Heinz Rummenigge ist sich nicht sicher, ob Jamal Musiala wieder auf sein früheres Level kommt

Finanziell müsse man sich Gedanken machen, sollte die Leistung nicht genügen

Rummenigge stärkt Hoeness den Rücken, nachdem der Ehrenpräsident den Stein ins Rollen gebracht hatte

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) hat mit seinen kritischen Aussagen zur Gesundheit von Jamal Musiala (23) den Stein ins Rollen gebracht. CEO Jan-Christian Dreesen (59) reagierte ebenso brisant darauf. Und jetzt legt die Klub-Ikone Karl-Heinz Rummenigge (71) noch einen obendrauf.

Nach dem bitteren 1:1 gegen Köln am Freitagabend wird das heutige Aufsichtsratsmitglied bei Sky auf Musialas Probleme angesprochen und gefragt, ob auch er befürchtet, dass das Supertalent nicht mehr auf sein früheres Niveau kommt. «Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen», sagt Rummenigge. «Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass das schwierig wird.»

Hintergrund der Diskussion sind die bei Musiala festgestellten neurologischen Probleme (Absencen). Diese lösten Bedenken hinsichtlich seiner Fitness und Leistungsfähigkeit aus und warfen damit auch die Frage auf, ob das kolportierte Gehalt von 25 Millionen Euro nach wie vor gerechtfertigt ist.

Rummenigge verteidigt Hoeness

Sollte Musiala, der gegen Köln sein Comeback nach einem Muskelfaserriss gegeben hat, nicht mehr zu seinem früheren Niveau zurückkehren, «sind diese Summen nicht mehr darstellbar», so Rummenigge: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder dass ein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen wird. Das ist ein Problem.» Bevor es aber zu Gesprächen kommt, müsse man nun erst einmal abwarten, wie sich Musiala in den nächsten Spielen präsentiert.

Zudem nimmt Rummenigge Hoeness in Schutz, weil dieser die Thematik ursprünglich angesprochen hatte: «Ich finde, es ist nicht ehrenrührig, was Uli gemacht hat. Was er gesagt hat, ist korrekt, seriös, fair und nichts Problematisches, auch für die Gegenseite.» Man habe schliesslich ein Interesse daran, dass Musiala gut spielt. «Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir uns Gedanken machen.»