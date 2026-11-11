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Hochbetrieb bei den Bayern
Kompany ist zurück – Diskussionen um Musiala

Bundesliga-Leader und in der Champions League noch ungeschlagen: Eigentlich läuft es den Bayern sportlich einmal mehr gut. Diskussionen um drei zentrale Figuren im Klub gibt es trotzdem.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Manuel Neuer hat sich im Bundesliga-Spiel gegen Mainz verletzt – schon wieder.
Foto: imago/Jan Huebner

Darum gehts

  • Bayern-Trainer Kompany ist offenbar zurück auf dem Trainingsgelände
  • Nächste Verletzung lässt an Manuel Neuers Fitness zweifeln
  • Uli Hoeness stellt Leistungsfähigkeit von Musiala infrage
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Vincent Kompany

Am Dienstag gibts gute Nachrichten aus München: Trainer Vincent Kompany ist offenbar zurück in seinem Büro auf dem Trainingsgelände des FC Bayern. Dies berichtet die Münchner Zeitung «tz». Der 40-Jährige ist vor rund zwei Wochen während eines Trainings der zweiten Bayern-Mannschaft kollabiert und hat daraufhin aufgrund einer Hirnhautreizung mehrere Tage im Spital verbracht. Bereits im ersten Bayern-Spiel nach der Länderspielpause (20. November) könnte er nun wieder auf der Bank sitzen. Einige Fragezeichen bleiben dennoch – etwa, ob er nach seiner Erkrankung das gleiche Arbeitspensum abspulen will und kann wie zuvor. Gemäss seinem Vater Pierre (79) hat Kompany vor seinem Zusammenbruch meist 18 Stunden am Tag gearbeitet.

Manuel Neuer

Manuel Neuer wird die Verletzungshexe nicht los: Der Bayern-Keeper hat sich beim Bundesliga-Spiel gegen Mainz (2:1) am vergangenen Samstag einen Sehnenteilriss zugezogen und fällt wohl mehrere Wochen lang aus. Bereits im Oktober hat er verletzungsbedingt einige Partien verpasst, was erneut den Boden für Spekulationen um die Fitness des 40-Jährigen aufwirft. «Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte. Und diesen Zeitpunkt kann auch ein Manuel Neuer nicht aufhalten», meint etwa Torhüter-Legende Sepp Maier (82) gegenüber «Sport1». Und auch für den ehemaligen Bundesliga-Profi Mario Basler (57) sind die häufiger werdenden Verletzungen ein Warnsignal: «Manchmal verpasst man den richtigen Abgang. Er muss doch nicht mit 40 Jahren immer noch seine Gesundheit aufs Spiel setzen.»

Jamal Musiala

Mit zwei Zusammenbrüchen auf dem Spielfeld innert weniger Tage schockte Jamal Musiala im Sommer die Fussballwelt. Die Diagnose: eine neurologische Dysfunktion, die zu temporären Absencen führt. Diese seien aber gut behandelbar – tatsächlich hat Musiala vor seinem Muskelfaserriss Ende September einige Bundesliga-Spiele ohne Zwischenfall hinter sich gebracht. Alle Zweifel hat Musiala aber offenbar nicht einmal vereinsintern ausräumen können, wie Äusserungen von Uli Hoeness im Bayerischen Rundfunk vermuten lassen: «Ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit erreicht, die er mal hatte ...», sagt der Bayern-Ehrenpräsident und fügt anschliessend hinzu: «Jetzt bekommt er weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im unterschriebenen Vertrag steht.» Das öffentliche Zweifeln des Patrons an einem eigenen Spieler – es dürfte die Bayern-Gemüter nicht gerade beruhigen.

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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
21
3
SC Freiburg
SC Freiburg
9
10
19
4
RB Leipzig
RB Leipzig
9
14
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
0
12
9
TSG Hoffenheim
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9
-1
12
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
11
Hamburger SV
Hamburger SV
9
-10
12
12
FSV Mainz
FSV Mainz
9
-1
10
13
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
9
-3
10
14
FC Augsburg
FC Augsburg
9
0
9
15
1. FC Köln
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
Union Berlin
9
-14
7
17
Schalke 04
Schalke 04
9
-6
6
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4
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