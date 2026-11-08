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VA Hoeness über Musiala
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Hoeness über Musiala-Dilemma:«Ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit erreicht...»

«Stecken in Dilemma»
FCB-Ehrenpräsident Hoeness stellt Musialas Zukunft infrage

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeness war beim Sonntags-Stammtisch im Bayrischen Rundfunk zu Gast. In gewohnter Manier schlagen seine Aussagen grosse Wellen. Hoeness über ...
Publiziert: vor 36 Minuten
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Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeness haut im Bayerischen Rundfunk auf den Putz. (Archiv)
Foto: Imago

Darum gehts

  • Hoeness erwartet Kompany nach der Länderspielpause zurück, Ursache seien Grippe und Überlastung
  • Musiala leidet an Absencen und hat Trainingsrückstand, Hoeness zweifelt an alter Leistung
  • Hoeness lobt Kane, dessen Familie sich in München sicher fühlt, und betont Bayerns Teamstärke
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

... Vincent Kompany

Nach seinem Zusammenbruch und seiner Hirnhautreizung fällt Bayern-Trainer Vincent Kompany bis auf Weiteres aus. Hoeness gibt ein Update zum Zustand Kompanys und zur Rückkehr des Belgiers auf die Trainerbank. «In zwei, drei Wochen», sagt Hoeness und ergänzt: «Nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen.»

Somit ist also gut möglich, dass Kompany bereits am 20. November beim Spiel gegen den FC Köln seinen angestammten Platz wieder einnehmen wird. Als Gründe für die Erkrankung nennt Hoeness eine schwer verschleppte Grippe und Überarbeitung: «Der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Das war einfach zu viel.» Welche Massnahmen ergriffen werden, dass Kompany in Zukunft besser geschützt ist, bleibt allerdings noch offen.

... Jamal Musiala

«Bei ihm stecken wir in einem Dilemma. Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar, durch Medikamente aber einigermassen beherrschbar ist», sagt Hoeness über Jamal Musiala, der zweimal auf dem Platz zusammengebrochen ist. Der Hintergrund: Der 23-Jährige leidet an Absencen, einer besonderen Form der Epilepsie.

Bislang läuft es Musiala in dieser Saison nicht wie gewünscht, er hat wegen der Krankheit einen Trainingsrückstand. «Ob er aber jemals wieder die Leistungsfähigkeit erreicht, die er mal hatte...», wirft Hoeness in den Raum und doppelt dann gleich nach: «Jetzt bekommt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht.»

Musiala ist einer der Topverdiener der Münchner und soll laut Medienberichten rund 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

... Harry Kane

«Er ist ein guter Charakter. Das ist interessant. Früher haben wir viele Spieler an die Premier League verloren, weil die das gelobte Land waren. Neuerdings bekommen wir viel mehr Spieler aus England. Und wenn man mit Harry spricht, dann sagt er: ‹Meine Familie fühlt sich hier sicher, das Gesundheitssystem ist super. Ich kann hier durch die Strassen laufen, ohne Angst zu haben.›» Erst kürzlich hat der Star-Stürmer seinen Vertrag bis 2029 verlängert.

... die bisherige Saison

«Kein Verein kann sagen: ‹Wir werden die Champions League gewinnen.› Ich glaube, wichtig ist für uns, dass der FC Bayern es geschafft hat, im Konzert der Grossen mitzuspielen.» Hoeness gibt sich daraufhin auch selbstbewusst: «Zuletzt haben wir bewiesen, dass wir nicht nur die besten Einzelspieler haben, sondern auch ein Team.»

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
21
3
RB Leipzig
RB Leipzig
9
14
18
4
SC Freiburg
SC Freiburg
0:0
9
8
17
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
0
12
9
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
10
Hamburger SV
Hamburger SV
9
-10
12
11
FSV Mainz
FSV Mainz
9
-1
10
12
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
9
-3
10
13
FC Augsburg
FC Augsburg
9
0
9
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
-2
9
15
1. FC Köln
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
Union Berlin
0:0
9
-12
8
17
Schalke 04
Schalke 04
8
-5
6
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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