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Sehnenteilriss im Fuss
Goalie Neuer fehlt den Bayern für unbestimmte Zeit

Manuel Neuer fällt beim FC Bayern vorerst aus: Der Goalie zog sich beim 2:1 gegen Mainz einen Sehnenteilriss im rechten Fuss zu. Wie lange er fehlen wird, lässt der Klub offen.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Bayern München muss bis auf Weiteres auf Goalie Manuel Neuer verzichten.
Foto: imago/Sven Simon
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Hiobsbotschaft für den FC Bayern München: Manuel Neuer musste beim 2:1-Sieg gegen Mainz kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden und wird dem Rekordmeister vorerst fehlen. Nach einem Missverständnis mit Verteidiger Jonathan Tah und einem unglücklichen Hechtsprung zeigt Neuer sofort an, dass er unter Schmerzen leidet und rausmuss.

Am Sonntag folgt die Diagnose: Neuer hat sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuss zugezogen, wie die Münchner in einer kurzen Medienmitteilung schreiben.

Über die genaue Ausfalldauer gibt der FCB keine Auskunft. Vorübergehend wird Jonas Urbig das Tor der Münchner hüten.

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        In diesem Artikel erwähnt
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        Bundesliga
        21132894 entity_logo_bayern_muenchen
        FC Bayern München