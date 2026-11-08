Andri BäggliRedaktor Sport
Hiobsbotschaft für den FC Bayern München: Manuel Neuer musste beim 2:1-Sieg gegen Mainz kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden und wird dem Rekordmeister vorerst fehlen. Nach einem Missverständnis mit Verteidiger Jonathan Tah und einem unglücklichen Hechtsprung zeigt Neuer sofort an, dass er unter Schmerzen leidet und rausmuss.
Am Sonntag folgt die Diagnose: Neuer hat sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuss zugezogen, wie die Münchner in einer kurzen Medienmitteilung schreiben.
Über die genaue Ausfalldauer gibt der FCB keine Auskunft. Vorübergehend wird Jonas Urbig das Tor der Münchner hüten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
9
9
21
3
RB Leipzig
9
14
18
4
SC Freiburg
8
8
16
5
Werder Bremen
9
2
15
6
Bayer Leverkusen
8
2
13
7
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
9
0
12
9
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
10
Hamburger SV
9
-10
12
11
FSV Mainz
9
-1
10
12
SC Paderborn 07
9
-3
10
13
FC Augsburg
9
0
9
14
TSG Hoffenheim
8
-2
9
15
1. FC Köln
8
-3
9
16
Union Berlin
8
-12
7
17
Schalke 04
8
-5
6
18
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg