Anstatt, dass Ruhe einkehrt, bricht an der Säbener Strasse nach dem Comeback von Trainer Vincent Kompany das totale Chaos aus. Eine öffentliche Gehaltsdebatte um Jamal Musiala sorgt für empörte Reaktionen.

Darum gehts Nach einem Rückfall wegen einer neurologischen Funktionsstörung gab Jamal Musiala am Freitag sein Comeback

Hoeness und Rummenigge sprechen jetzt darüber, Musialas Lohn zu kürzen

Nach dem 1:1 gegen Köln liegen die Bayern nun hinter Dortmund – zum ersten Mal seit sieben Jahren

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

An der Säbener Strasse in München herrscht derzeit weniger «Mia san mia» als «Mia san Chaos». Eigentlich hätte die Rückkehr von Coach Vincent Kompany (40) ins Training nach seinem Zusammenbruch Ende Oktober für Ruhe sorgen sollen. Doch das Gegenteil ist der Fall: In München brennt der Baum – und die Bosse giessen fleissig Öl ins Feuer.

Auslöser des Bebens ist Klub-Kronjuwel Jamal Musiala (23). Der Nationalspieler leidet an einer neurologischen Funktionsstörung mit kurzen Bewusstseinsaussetzern (Absencen) und erlitt anfangs vergangener Woche einen Rückfall. Statt ihn zu schützen, brachten Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge (71) in den Tagen danach öffentlich eine Lohnkürzung und Zweifel an seiner sportlichen Zukunft ins Spiel. «Was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, auf sein früheres Niveau zu kommen», sagte Rummenigge bei Sky.

Scharfe Kritik an den Bossen

Die Retourkutsche folgte prompt. Ex-Bayern-Coach Felix Magath (73) sagte in einem Talk von «Bild»: «Früher hätte mir mein Manager gesagt: Felix, das ist nicht Bayern München.»

Auch die Spielergewerkschaft Fifpro schaltete sich ein. Sie wirft dem Klub eine koordinierte Druckkampagne vor. Pikant: Bayern-Superstar Michael Olise (24) likte auf Instagram einen Beitrag dazu. Sportvorstand Max Eberl (53) versuchte daraufhin in der «Bild», die Wogen zu glätten: «Diese Ruhe ist jetzt gerade nur etwas lauter!» DFB-Obervater Rudi Völler (66) nannte die Gehaltsdebatte legitim, mahnte aber zur Geduld.

Dortmund profitiert prompt

Dass der Haussegen schief hängt, schlägt auf dem Rasen durch. Gegen das taumelnde Köln reichte es am Freitag trotz Musiala-Comeback nur zu einem 1:1.

Prompt zog Erzrivale Dortmund vorbei – erstmals seit der Saison 2019/20 grüsst der BVB nach zehn Spieltagen wieder mit mehr Punkten als die Bayern. Als wäre das nicht genug, fehlen am Mittwoch in der Champions League in Lille auch noch Harry Kane (33, Syndesmoseriss) und Olise (Fussprellung). So sieht kein ruhiges Fahrwasser aus.