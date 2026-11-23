Darum gehts
- Nach einem Rückfall wegen einer neurologischen Funktionsstörung gab Jamal Musiala am Freitag sein Comeback
- Hoeness und Rummenigge sprechen jetzt darüber, Musialas Lohn zu kürzen
- Nach dem 1:1 gegen Köln liegen die Bayern nun hinter Dortmund – zum ersten Mal seit sieben Jahren
An der Säbener Strasse in München herrscht derzeit weniger «Mia san mia» als «Mia san Chaos». Eigentlich hätte die Rückkehr von Coach Vincent Kompany (40) ins Training nach seinem Zusammenbruch Ende Oktober für Ruhe sorgen sollen. Doch das Gegenteil ist der Fall: In München brennt der Baum – und die Bosse giessen fleissig Öl ins Feuer.
Auslöser des Bebens ist Klub-Kronjuwel Jamal Musiala (23). Der Nationalspieler leidet an einer neurologischen Funktionsstörung mit kurzen Bewusstseinsaussetzern (Absencen) und erlitt anfangs vergangener Woche einen Rückfall. Statt ihn zu schützen, brachten Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge (71) in den Tagen danach öffentlich eine Lohnkürzung und Zweifel an seiner sportlichen Zukunft ins Spiel. «Was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, auf sein früheres Niveau zu kommen», sagte Rummenigge bei Sky.
Scharfe Kritik an den Bossen
Die Retourkutsche folgte prompt. Ex-Bayern-Coach Felix Magath (73) sagte in einem Talk von «Bild»: «Früher hätte mir mein Manager gesagt: Felix, das ist nicht Bayern München.»
Auch die Spielergewerkschaft Fifpro schaltete sich ein. Sie wirft dem Klub eine koordinierte Druckkampagne vor. Pikant: Bayern-Superstar Michael Olise (24) likte auf Instagram einen Beitrag dazu. Sportvorstand Max Eberl (53) versuchte daraufhin in der «Bild», die Wogen zu glätten: «Diese Ruhe ist jetzt gerade nur etwas lauter!» DFB-Obervater Rudi Völler (66) nannte die Gehaltsdebatte legitim, mahnte aber zur Geduld.
Dortmund profitiert prompt
Dass der Haussegen schief hängt, schlägt auf dem Rasen durch. Gegen das taumelnde Köln reichte es am Freitag trotz Musiala-Comeback nur zu einem 1:1.
Prompt zog Erzrivale Dortmund vorbei – erstmals seit der Saison 2019/20 grüsst der BVB nach zehn Spieltagen wieder mit mehr Punkten als die Bayern. Als wäre das nicht genug, fehlen am Mittwoch in der Champions League in Lille auch noch Harry Kane (33, Syndesmoseriss) und Olise (Fussprellung). So sieht kein ruhiges Fahrwasser aus.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
10
20
22
3
SC Freiburg
10
11
22
4
RB Leipzig
10
18
21
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
10
6
18
7
Eintracht Frankfurt
10
-4
15
8
VfB Stuttgart
10
0
13
9
SV 07 Elversberg
10
-2
13
10
FC Augsburg
10
2
12
11
TSG Hoffenheim
10
-2
12
12
Hamburger SV
10
-14
12
13
FSV Mainz
10
-3
10
14
1. FC Köln
10
-4
10
15
SC Paderborn 07
10
-7
10
16
Schalke 04
10
-6
7
17
Union Berlin
10
-18
7
18
Borussia Mönchengladbach
10
-14
4