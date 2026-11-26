Seit Tagen stehen Bayern-Star Jamal Musiala und seine gesundheitlichen Probleme im Fokus. Die Vereinsführung stellt gar öffentlich seinen Vertrag infrage – sehr zum Ärger von Musiala-Teamkollege Joshua Kimmich.

Darum gehts Joshua Kimmich kritisiert öffentlich den Umgang der Bayern-Führung mit Teamkollegen Jamal Musiala

Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge stellten Musialas Leistung infrage und erwähnten Lohnkürzungen

Musiala kämpft mit neurologischen Problemen und Verletzungen und spielte in Lille 15 Minuten

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für Joshua Kimmich (31) ist der Fall klar: «Das ist ein absolutes No-Go und nicht Bayern-like», meint der Bayern-Ersatzcaptain nach der Champions-League-Partie gegen Lille (1:2) zum Umgang der Vereinsführung mit Jamal Musiala (23). Es ist das erste Mal, dass sich ein Teamkollege zu den öffentlich ausgetragenen Diskussionen um den Offensivmann äussert – und ihm den Rücken stärkt.

Gleichzeitig attackiert er die Bayern-Bosse, allen voran Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71), langjähriger Vorstandsvorsitzender und noch immer Mitglied des Aufsichtsrats. Diese haben aufgrund von Musialas Absencen in den vergangenen Tagen seine Leistungsfähigkeit infrage und gar Lohnkürzungen in den Raum gestellt.

Musiala plagen auch Verletzungen

Kimmich zeigt zwar ein gewisses Verständnis für die Sorgen des Vereins, betont aber auch: «Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie das in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Das darf niemals auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen werden.»

Gleichzeitig erinnert er daran, dass sich Musiala nicht nur mit seinen neurologischen Problemen herumschlägt – nicht einmal eineinhalb Jahre ist es her, seit er sich an der Klub-WM das Wadenbein gebrochen hat. Und zuletzt plagte ihn auch noch ein Muskelfaserriss. «In den letzten eineinhalb Jahren hat er, glaube ich, keine vier, fünf Spiele am Stück gemacht. Deshalb ist es auch irgendwo verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist», so Kimmich.

In Lille hat Musiala immerhin die letzte Viertelstunde mittun können – sein erster Champions-League-Einsatz seit Anfang September.