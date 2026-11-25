Darum gehts
- Bayern München reagiert auf Gerüchte um Jamal Musiala
- Deutscher Rekordmeister berichtet von «konstruktivem Gespräch» mit dem Management des Fussballers
- Erste Absencen im April 2025, Bayern wusste von Anfang an davon
Die Personalie Jamal Musiala (23) dominiert derzeit die Schlagzeilen der deutschen Medien. Zuletzt sorgte die Mitteilung, dass sich die Bosse des FC Bayern München und die Berater des Fussballers am Dienstagvormittag getroffen hatten, für Aufsehen.
Am Tag danach, kurz vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel nach Lille (Mittwoch, 21 Uhr), teilt der deutsche Rekordmeister in einem Statement das Ergebnis des «konstruktiven Austauschs mit dem Musiala-Management» mit: «Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung.»
Und die Münchner stellen klar: «Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik.»
Reaktion auf Gerüchte
Damit reagiert der Klub auf Gerüchte und «Stern»-Recherchen, dass die Musiala-Seite dem Verein nicht die ganze Wahrheit erzählt und ihn bewusst getäuscht haben soll, als es im Februar 2025 zur Vertragsverlängerung gekommen war. Dem Statement der Bayern zufolge traten aber erst rund zwei Monate nach der Unterschrift erstmals die Absencen-Symptome auf.
Schon kurz nach dem «Musiala-Gipfel» sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Dienstag gegenüber «Bild»: «Das Wichtigste, was dabei rausgekommen ist: Dass wir mit Jamal reden wollen, nicht über Jamal. Das wurde doch jetzt sehr, sehr viel getan.» Man wolle Musiala nun auf dem Weg zurück auf den Fussballplatz begleiten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
10
20
22
3
SC Freiburg
10
11
22
4
RB Leipzig
10
18
21
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
10
6
18
7
Eintracht Frankfurt
10
-4
15
8
VfB Stuttgart
10
0
13
9
SV 07 Elversberg
10
-2
13
10
FC Augsburg
10
2
12
11
TSG Hoffenheim
10
-2
12
12
Hamburger SV
10
-14
12
13
FSV Mainz
10
-3
10
14
1. FC Köln
10
-4
10
15
SC Paderborn 07
10
-7
10
16
Schalke 04
10
-6
7
17
Union Berlin
10
-18
7
18
Borussia Mönchengladbach
10
-14
4