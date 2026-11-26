In Lille fehlen dem FC Bayern München so viele Spieler, dass das Spiel darunter leidet. Dafür geht es mal wieder neben dem Rasen so richtig rund. Samt Einwürfen einer Paartherapeutin.

Darum gehts Der FC Bayern verliert in der Champions League mit einer stark dezimierten Mannschaft 1:2 in Lille

Sportdirektor Christoph Freund plant trotz der vielen Ausfälle keine grossen Wintertransfers

Neben dem Platz sorgen Jamal Musialas möglicher Lohnverzicht und Kritik an Manuel Neuer für Diskussionen

Florian Raz Reporter Fussball

Fast hätte man es ja vergessen können in den letzten Tagen: Das Kürzel FC vor Bayern München steht tatsächlich für Fussballclub. Und nicht für Flirt und Chaos. Obwohl es in den letzten Tagen bei den Bayern um Vieles gegangen ist. Bloss nicht um das Spiel auf dem Rasen.

Da ist die öffentlich ausgetragene Diskussion, ob Jamal Musiala (23) wegen seiner Krankheit auf einen Teil seines Lohnes verzichten müsse. Öffentlich angestossen von Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge (71). Und das so betont unzimperlich, als wolle er die Öffentlichkeit daran erinnern, dass er mal wegen seines Bulldozer-Charmes den Übernamen «Killer-Kalle» verliehen bekommen hat.

Die pikanten Likes der Ehefrauen

Noch etwas weiter weg vom Rasen hat die bekannte Paartherapeutin Ruth Marquardt (59) auf Instagram den derzeit verletzten Bayern-Goalie Manuel Neuer (40) harsch kritisiert. Neuer soll laut Medienberichten seine Ehefrau kurz nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes verlassen haben – und mit einer anderen Frau nach Brasilien gereist sein.

Auf Instagram sagt Marquardt, sie werde oft gefragt, welche Gründe es für Männer gebe, ihre Frauen kurz nach einer Geburt zu verlassen. Und antwortet: «Zum Beispiel, dass er ein Arschloch ist und die Verantwortung scheut?»

Ein heftiger Angriff auf Neuer. Brisant wird der Beitrag aber vor allem deswegen: Er bekommt nicht nur von Neuers Ex-Frau Nina Neuer (33) ein Like, sondern auch von Lina Kimmich (35) und Ines-Sarah Laimer (29). Sie sind die Ehefrauen der Bayern-Stars und Neuer-Teamkollegen Joshua Kimmich (31) und Konrad Laimer (29).

Da könnte also durchaus etwas Gesprächsbedarf bestehen, wenn Neuer nach überstandener Fussverletzung zurück in die Garderobe kommt. Vielleicht sind bis dann aber auch die sportlichen Themen wieder so gross, dass sie die Nebenschauplätze verdrängen.

Beim 1:2 in Lille in der Champions League jedenfalls wirkten die Bayern so verletzlich wie selten. Was daran lag, dass Vincent Kompany (40) am Mittwoch so etwas wie das letzte Aufgebot aufs Feld beorderte.

Der Bayern-Coach schickte eine Offensivreihe mit den Aussenverteidigern Nathaniel Brown (23) und Laimer als Flügel aufs Feld. Dazu Tom Bischof (21) eine Reihe weiter vorne als üblich als Nummer 10. Und der 168 Zentimeter grosse Lennart Karl (18) musste sich als Stürmer versuchen.

Dass das keine Aufstellung ist, mit der man die Welt erobert, war Kompany schon vor dem Anpfiff klar. Mit Blick auf die verletzten Harry Kane (33) und Michael Olise (24) sagte Kompany: «130 von 180 Toren sind jetzt weg.»

«Wollen nicht gross was machen»

Die personelle Not in Nordfrankreich war so gross, dass die Bayern gar drei Plätze auf der Spielerliste freiliessen. Und doch will der deutsche Meister im Winter keine Transferoffensive starten. Sagt zumindest Sportdirektor Christoph Freund (49) vor dem Anpfiff auf Dazn: «Es ist nicht unser Plan, dass wir gross was machen.»

Freunds Hoffnung: «Die Spieler kommen hoffentlich alle gut zurück, einige schneller und andere ein bisschen später.» Luis Díaz (29) und Musiala konnten in Lille zumindest schon wieder von der Bank aus eingewechselt werden. Selbst wenn sie die Niederlage auch nicht abwenden konnten.

Flügelstürmer Olise (Fussprellung) ist im für die Bayern besten Fall bereits am Wochenende gegen den Hamburger SV wieder dabei. Bei Aussenverteidiger Alphonso Davies (26) könnte es Mitte Dezember werden. Stürmer Serge Gnabry (31) dürfte erst im neuen Jahr zurückkommen. Bei Kane wird es März bis April.

Möglich, dass die Bayern im Saisonendspurt wieder mit der vollen Kapelle spielen können. Und in den entscheidenden Begegnungen vielleicht sogar davon profitieren, dass ihre Profis weniger überspielt sind als jene der Konkurrenz. Kurzfristig aber drohen sie nach der Niederlage in Lille die Top 8 in der Königsklasse zu verpassen.

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