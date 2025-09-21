DE
GC lässt erstmals Punkte liegen
Basel gewinnt dank Traumtor von Nati-Spielerin Sow

Basel ist die Revanche für den Playoff-Halbfinal der letzten Saison geglückt. Der FCB gewinnt gegen Vizemeister GC mit 1:0. Das goldene Tor schiesst Nati-Spielerin Coumba Sow – und wie!
Coumba Sow sichert Basel mit einem Traumtor den Sieg gegen GC. (Archivbild)
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die ersten fünf Pflichtspiele – drei in der Super League, zwei im Europacup hat GC allesamt gewonnen. Im sechsten Spiel lassen die Hoppers erstmals Punkte liegen – und zwar gleich alle drei. Dem FC Basel, der im Playoff-Halbfinal im Mai an GC scheiterte, gelingt mit einem 1:0-Erfolg die Revanche. 

Den entscheidenden Treffer erzielt Captain Coumba Sow mit einem sehenswerten Distanzschuss. Aus rund 20 Metern haut die 55-fache Nati-Spielerin in der 65. Minute den Ball ins Lattenkreuz. Die Baslerinnen schliessen damit, was die Punkte (9) betrifft, zu GC auf. Einzig die bessere Tordiffferenz (6:1) sichert den Zürcherinnen Platz zwei vor dem FCB (4:2). 

Bis zum Gegentor hat das Heimteam auf dem GC-Campus in Niederhasli das die besseren Chancen. Zudem hält FCB-Keeperin Selina Wölfle den Sieg bei einem gefährlichen Kopfball kurz vor Schluss den Sieg fest.

