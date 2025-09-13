FCB-Frauen siegen nach Trainerinnen-Rauswurf

Lia Kamber erzielt bei Basels 1:0 gegen Thun das einzige Tor der Partie. Auch St. Gallen und Luzern fahren einen Dreier ein.

Die FCB-Frauen schlagen Thun. Foto: keystone-sda.ch

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainerin Kim Kulig sind die FCB-Frauen wieder erfolgreich: Mit Kristina Sundov an der Seitenlinie gibts ein 1:0 gegen Thun. Lia Kamber erzielt den einzigen Treffer schon in der ersten Viertelstunde.

In den weiteren Partien vom Samstag schlägt St. Gallen Aarau ebenfalls mit 1:0. Und Luzern triumphiert gegen Rapperswil-Jona mit 2:0. Am Sonntag spielt zum Abschluss der dritten Runde YB gegen Servette.