Die YB-Frauen kommen in Aarau zu ihrem ersten Sieg der Saison. Servette siegt gegen den FCZ auch im vierten Spiel und bleibt Tabellenleader.

1/4 Erster Sieg der Saiosn für die Meisterinnen von YB. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Zürich – Servette 0:1

Die Servette-Frauen sind weiterhin ungeschlagen. Auswärts bei den Frauen des FCZ im Heerenschürli gewinnen die Genferinnen knapp 1:0. Servette startet bereits furios in die Partie und verbucht in der ersten Halbzeit einige Chancen, bei denen die FCZ-Defensive jedoch dagegenhalten kann und Goalie Hutchins gegen Marinelli in extremis parieren kann. Nach 58 Minuten fällt schliesslich durch eben diese Marinelli der einzige Treffer der Partie. Weil Mégroz und Stoob in der Schlussphase die besten Chancen auf den Ausgleich vergeben, bleibt es am Ende beim knappen Sieg für die Genferinnen.

Aarau – YB 0:2

Die Meisterinnen aus Bern kommen in Aarau zum ersten Saisonsieg. Bereits von Beginn an haben die Bernerinnen die Partie im Griff. Kohler scheitert in der ersten Viertelstunde gleich zweimal an Aarau-Schlussfrau Barth. Nach 36 Minuten bringt Ess YB per Kopf in Führung. Noch vor der Pause kommt es erneut zu Aufregung im Sechzehner der Aarauerinnen. Münger trifft Asgeirsdottir mit einem Abschluss an der Hand – Elfmeter für die Bernerinnen. Münger übernimmt gleich selbst die Verantwortung und erhöht die Führung vom Punkt. Auch nach der Pause bleibt YB weiter am Drücker. Erst in der Schlussphase kommt Aarau besser ins Spiel. Nach einem Fehler von YB-Goalie Brunholt lässt Rama die Chance zum Anschlusstreffer ungenutzt, einen Abschluss von von Felten hält die Berner Schlussfrau sicher fest.

Rapperswil-Jona – St. Gallen 3:5

Die FCSG-Frauen holen sich in Rapperswil den zweiten Saisonsieg. Nach 35 Minuten steht es bereits 3:0 für die St. Gallerinnen, Bachmann glänzt dabei mit einem Doppelpack innert sieben Minuten. Rappi kann nach der Pause durch Estevez reagieren, der FCSG antwortet mit Cavelti jedoch postwendend, Bachmann erzielt nach 65 Minuten ihren dritten Treffer des Abends. Rapperswil kommt dank zwei Treffern noch etwas ran, kann die dritte Niederlage der Saison jedoch nicht abwenden.

Thun – Luzern 1:2

Luzern bezwingt auswärts in der Stockhorn Arena Thun 2:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit bringt Carp die Gäste in Führung. Ueltschi erzielt nach einer Stunde per Penalty den Ausgleich. In der Schlussphase doppelt Carp für Luzern nach und sorgt somit für die Entscheidung. Die Berner Oberländerinnen verpassen somit den ersten Punktgewinn der Saison und stehen noch punktlos am Tabellenende.