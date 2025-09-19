DE
FR
Abonnieren

Auslosung Women's Europa Cup
YB muss nach Bosnien – GC trifft auf Traditionsklub Ajax

Meister YB trifft in der letzten Qualifikationsrunde für den Women's Europa Cup auf den bosnischen Rekordmeister SFK 2000 Sarajevo. Vizemeister GC muss derweil gegen Ajax Amsterdam ran.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
YB spielt in der letzten Qualifikationsrunde für den Women's Europa Cup gegen SFK 2000 Sarajevo.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Im neuen Women's Europa Cup kennen die Young Boys und die Grasshoppers ihre Gegnerinnen in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde.

Während die Bernerinnen mit SFK 2000 Sarajevo auf den Rekordmeister aus Bosnien-Herzegowina treffen, bekommen es die Zürcherinnen mit dem niederländischen Traditionsklub Ajax Amsterdam zu tun.

Mehr zum Women's Europa Cup
GC setzt sich gegen kasachischen Rekordmeister durch
Im Women's Europa Cup
GC setzt sich gegen kasachischen Rekordmeister durch
GC startet mit verdientem Sieg im Women's Europa Cup
Gegen kasachischen Vizemeister
GC startet mit verdientem Sieg im Women's Europa Cup

Die beiden Schweizer Vertreter tragen am 7. oder 8. Oktober zuerst ein Heimspiel aus, eine Woche später folgt auswärts das Rückspiel. Setzen sie sich durch, ziehen die Playoff-Finalisten der letztjährigen Super-League-Saison in die Achtelfinals dieses zweithöchsten europäischen Wettbewerbs ein, der das Pendant zur Europa League der Männer darstellt.

Diese erste K.o-Runde würde wiederum mit Hin- und Rückspiel Mitte November ausgetragen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen