5000 Kilometer mussten die GC-Frauen fürs Rückspiel gegen Kazygurt Schymkent reisen. Das hat sich gelohnt. Sie setzen sich durch und nehmen die erste Quali-Hürde im Women's Europa Cup.

GC setzt sich gegen kasachischen Rekordmeister durch

Die GC-Frauen nehmen die Hürde Kazygurt Schymkent. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Grasshoppers überstehen 1. Qualifikationsrunde im Women's Europa Cup

GC besiegt Kazygurt Schymkent mit einem Gesamtskore von 5:1

Rückspiel: GC siegt 3:1, 5000 km entfernt in Schymkent

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im neuen Women's Europa Cup überstehen die Grasshoppers die 1. Qualifikationsrunde. Die Zürcherinnen bezwingen den kasachischen Rekordmeister Kazygurt Schymkent mit dem Gesamtskore von 5:1.

Nachdem GC im Heimspiel mit 2:0 vorgelegt hat, sorgt das Team von Trainer Joao Paiva im Rückspiel im gut 5000 km entfernten Schymkent mit den Toren in der 10. und 19. Minute früh für klare Verhältnisse. Am Ende siegen die Gäste 3:1.

Am Freitag wird die nächste Runde des Wettbewerbs ausgelost, der das Pendant zur Europa League der Männer darstellt. Dort spielt neben GC auch Meister YB, nachdem die Bernerinnen in der Qualifikation für die Champions League gescheitert sind. Die Gewinner der 2. Qualifikationsrunde, die im Oktober ausgetragen wird, erreichen die Achtelfinals.