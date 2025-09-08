FCB zieht Reissleine und wirft Trainerin Kulig raus

Das ging fix. Die Women's-Super-League-Saison ist am 23. August lanciert worden – und in Basel muss Trainerin Kim Kulig bereits ihren Posten räumen.

1/4 Kim Kulig muss ihren Posten als FCB-Trainerin räumen. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Lucas Werder Reporter Fussball

Die sensationelle 0:2-Pleite gegen Fast-Absteiger Rapperswil-Jona hat für FCB-Trainerin Kim Kulig (35) Konsequenzen. Nach Blick-Infos trennt sich Basel nach nur zwei Ligaspielen von der Deutschen. Die Verantwortlichen um Neu-Sportchef Fabian Sanginés sind unzufrieden mit der Entwicklung des Teams in den vergangenen Wochen.

Kulig hat im Sommer 2023 an der Seitenlinie der Baslerinnen übernommen, blieb in ihren zwei Jahren aber trotz zahlreichen Investitionen ins Kader ohne einen Titel. In der vergangenen Saison scheiterte der FCB im Playoff-Halbfinal an GC, im Cup musste man sich im Final trotz klarer Überlegenheit dem FCZ mit 0:1 geschlagen geben.

Nach zahlreichen Abgängen in diesem Sommer gehören die Baslerinnen in dieser Saison nicht mehr zu den grossen Titelfavoritinnen. Dass sich der FCB am Samstag nach einem miserablen Auftritt Rapperswil-Jona geschlagen geben musste, kam dennoch mehr als überraschend.