Verletzungsschock für die Meisterinnen aus Bern: Captain Stephanie Waeber reisst sich das Kreuzband und muss operiert werden.

1/4 Verletzungsschock für die Meisterinnen aus Bern: Captain Stephanie Waeber fällt lange aus. Foto: IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stephanie Waeber wird den YB Frauen monatelang nicht zur Verfügung stehen. Der Captain des amtierenden Schweizer Meisters hat sich im Training das Kreuzband im linken Knie gerissen, teilt der Klub mit.

Seit 2017 gehört die offensive Mittelfeldspielerin zum Team und bestritt über 150 Pflichtspiele. In der laufenden Saison stand die 24-jährige Freiburgerin in den bisherigen drei Partien immer über die volle Distanz auf dem Platz.

Nun wird sich die frühere Schweizer Junioren-Nationalspielerin einer Operation unterziehen müssen.