Klare YB-Pleite gegen Servette
Simonsson schiesst die Meisterinnen mit Hattrick ab

Bei den Berner Meisterinnen ist weiter der Wurm drin: Die YB-Frauen können auch im dritten Spiel der Saison nicht gewinnen.
Publiziert: vor 18 Minuten
Therese Simonsson jubelt nach ihrem Tor zum 1:0 gegen YB.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_261.JPG
Andrea Cattani

Der Fehlstart der amtierenden Meisterinnen ist perfekt: Die YB-Frauen verlieren das dritte Spiel der Saison gegen Servette deutlich und müssen die Teams an der Tabellenspitze bereits davonziehen lassen.

Gleich mit 0:3 verlieren die Frauen von Trainerin Imke Wübbenhorst das Sonntagsspiel gegen die Genferinnen. Beim Gästeteam sticht Therese Simonsson heraus. Die Schwedin schnürt vor nicht ganz 4000 Fans in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick.

YB bleibt damit nach zuvor zwei Remis auch im dritten Spiel ohne Sieg, während Servette gemeinsam mit dem ebenfalls noch makellosen GC die Tabelle anführt.

