Ein Wiedersehen nach 10 Jahren
Olympiasiegerinnen warten – erster Nati-Test nach Heim-EM fix

Im Oktober versammelt sich die Nati um Coach Pia Sundhage erstmals seit der Heim-EM. Im Rahmen dieses Zusammenzugs gibts zwei Testspiele. Die ersten Gegnerinnen sind nun bekannt.
Publiziert: 14:26 Uhr
|
Aktualisiert: 14:35 Uhr
Die Nati um Captain Lia Wälti spielt im Oktober in Luzern.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Erstmals seit der Heim-EM gibts im Oktober einen Zusammenzug der Frauen-Nati. Und im Rahmen dieses gleich ein prestigeträchtiges Testspiel. Das Team von Pia Sundhage trifft am Freitag, 24. Oktober, auf Kanada. Anpfiff in der Luzerner Swissporarena ist um 19.30 Uhr.

Für die beiden Teams ist es «ein Wiedersehen in einem offiziellen Länderpsiel» nach langer Zeit, wie der Verband schreibt. Letztmals standen sie sich 2015 im WM-Achtelfinal gegenüber. Die Kanadierinnen setzten sich 1:0 durch. Ihren grössten Erfolg feierten sie 2021, als sie in Tokio (Jap) Olympiagold gewannen. Du willst dir ein Ticket für das Spiel sichern? Dann streich dir in der Agenda Freitag, den 26. September, rot an. Dann beginnt um 14 Uhr der Vorverkauf via Ticketmaster.

Daneben wird die Nati im Oktober ein weiteres Testspiel bestreiten. Und das auswärts. Zeitpunkt und Gegnerinnen sind allerdings noch offen. Auch die Ansetzungen der letzten Partien Ende November werden später kommuniziert.

