Neuer Zuschauerrekord im deutschen Frauenfussball

Vor Rekordkulisse gewinnen die Frauen des FC Bayern München ihr Auftaktspiel gegen Leverkusen. Mit 57'762 Zuschauern in der Allianz-Arena ist ein neuer Bestwert im deutschen Frauenfussball erreicht worden.

1/4 Zum Saisonauftakt in die Frauen-Bundesliga gibts beim FC Bayern München einen neuen Zuschauerrekord. Foto: IMAGO/Passion2Press

Gelungener Start auf grosser Bühne: Die Fussballerinnen des FC Bayern sind vor einer Rekordkulisse erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung in der Bundesliga gestartet. Die Münchnerinnen setzen sich beim Liga-Debüt ihres neuen Trainers José Barcala in der Allianz-Arena mit Mühe 2:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen durch und gewinnen damit auch ihr saisonübergreifend 14. Liga-Spiel in Folge.

Neuzugang Vanessa Gilles (76.) und Klara Bühl (77.) treffen für lange Zeit harmlose Münchnerinnen per Doppelschlag zum Sieg – und sorgen für ausgelassenen Jubel auf den Rängen. 57'762 Fans sind am Samstag in die Arena im Münchner Norden gekommen. Damit wurde der bisherige Zuschauerrekord im deutschen Vereinsfussball der Frauen von 57'000 beim Pokal-Halbfinal zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im vergangenen März übertroffen.