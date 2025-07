Am Samstag genossen die Nati-Spielerinnen einen freien Tag. Alayah Pilgrim postete am fleissigsten Bilder. Sie nutzte die Zeit mit einigen Teamkolleginnen. Auch ihr Freund Elijah Okafor kam zu Besuch und brachte Geschenke.

1/8 Pilgrim geniesst mit Ballesté, Crnogorcevic, Fölmli und Peng (v.l.n.r.) ein kühles Bad im Thunersee. Foto: Instagram @alayahpilgrim

Darum gehts Schweizer Fussballerinnen genossen freien Tag nach emotionalem Spiel gegen Finnland

Spielerinnen teilten Einblicke in Freizeit: Schwimmen, Brunch und Drinks

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem emotionalen «1:1-Sieg» gegen Finnland, der die Schweiz in den Viertelfinal gegen Spanien (Freitag, 21 Uhr live auf Blick) führte, durften die Nati-Stars am Samstag einen freien Tag geniessen. Über Instagram gewährten einige Spielerinnen Einblicke, wie sie die wohlverdiente Freizeit genutzt haben.

Die meisten Fotos präsentiert Alayah Pilgrim (22). Die Roma-Stürmerin nutzte den sonnigen Sommertag mit ein paar Teamkolleginnen für ein Bad im Thunersee. Ein Bild zeigt die Torschützin aus dem Island-Spiel mit Goalie Livia Peng (23), Ana-Maria Crnogorcevic (34), Svenja Fölmli (22) und Laia Ballesté (26) bei einem Schwumm vor der Berner Oberländer Bergkulisse.

Auch ihr Freund Elijah Okafor (21), der für die U21 des FC Lugano spielt, war zu Besuch. Der Bruder von Nati-Spieler Noah überraschte seine Liebste mit Blumen, einer Packung Lindor-Kugeln und Ovomaltine-Guetzli, wie ein Insta-Video verrät. Ein weiterer Schnappschuss zeigt Leila Wandeler (19), Coumba Sow (30) und Crnogorcevic beim Brunch oder Zvieri mit Kaffee und Kuchen bei einer Partie des Kult-Gesellschaftsspiels Brändi Dog.

Ein Drink in der Thuner Altstadt

Auch ein Besuch im Nagelstudio mit Smilla Vallotto (21) dokumentiert Pilgrim. Den Abend verbrachte sie einem Foto zufolge in der Atelier Classic Bar in der Thuner Altstadt. Mit Iman Beney (18) und Wandeler genoss sie einen Drink – um was für ein Getränk es sich handelte, ist nicht überliefert. Ein ziemlich gedrängtes Programm für einen Tag.

Fölmli hatte neben dem Baden Besuch von der Familie, Riola Xhemaili (22) verbrachte den Tag bei ihrer Familie in Niederbipp BE am Pool, wie die beiden an der Pressekonferenz am Sonntag erklären. «Es war richtig schön, sich nach dieser langen Zeit wiederzusehen», so Fölmli.

Social-Media-Star Alisha Lehmann (16,8 Millionen Follower), die bei ihrem ersten EM-Einsatz gegen Finnland beim goldenen Treffer durch Riola Xhemaili (22) ihre Füsse entscheidend im Spiel hatte, hielt sich mit Posts zurück. Einzig ein Spiegel-Selfie mit Vallotto und Beney mit dem Kommentar «Freier Tag» veröffentlicht sie.

Ab heute Sonntag gilt der Fokus wieder dem Fussball. Die Vorbereitung auf den Viertelfinal beginnt mit einem öffentlichen Training im Stadion Neufeld in Bern (16.30 Uhr).

