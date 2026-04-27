Darum gehts
- FC Lausanne-Sport verschenkt Gratis-Tickets für Cupfinal am 24. Mai
- Kinder von 6 bis 16 Jahren erhalten Gratis-Eintritt dank Sponsorenhilfe
- Erwachsenen-Eintritt kostet sonst 60 Franken, ÖV-Fahrt ist im Ticketpreis enthalten
«Wie ihr wisst, glänzt unser Verein zwar durch seine sportlichen Erfolge – mit dem Aufstieg in die Super League im Sommer 2023 und diesem Schweizer Cupfinal im Mai –, hat aber Mühe, Zuschauer in die Pontaise zu locken», schreibt der Cupfinalist in einer Medienmitteilung. Nur 637 Leute sehen die Heimspiele des Klubs im Durchschnitt live vor Ort.
Daher wird für die Waadtländer das Ticket-Kontingent von 12'500 Billette für den Cupfinal vom 24. Mai in Bern zur Herausforderung. Dazu will der Verein nun Gratis-Tickets an Kinder aus der Region vergeben. «Wir beabsichtigen, davon den gesamten Waadtländer Fussball profitieren zu lassen, bevor wir gegebenenfalls einen Teil dieses Kontingents an den SFV zurückgeben», erklärt SLO.
Dies ist nur dank der Unterstützung einer der Sponsoren möglich, da der Schweizerische Fussballverband pro Eintrittskarte einen Nennwert von 40 Franken verlangt. Alle Waadtländer Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren kommen in den Genuss von Gratis-Tickets. Jüngere Kinder haben ohnehin freien Eintritt. Ein Ticket für Erwachsene (ab 17) kostet 60 Franken. Die Preise beziehen sich auf die Sektoren hinter den beiden Toren.
Ticket zählt auch für die ÖV-Anreise
Da das Cup-Billett auch für die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr zählt, rechnet SLO vor: «Eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern, die zum Final fahren möchte, muss 120 Franken bezahlen.»
Wie viele von der Aktion Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten. Der Challenge-League-Klub hofft in jedem Fall darauf, der grünen St. Galler Masse im Wankdorf möglichst viel Rot entgegenhalten zu können.
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