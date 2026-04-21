Challenge-Ligist Stade-Lausanne-Ouchy reagiert auf die Ausschreitungen am letzten Samstag und erstattet Strafanzeige gegen jene GC-Anhänger, die auf der Pontaise gewütet haben.

Stade-Lausanne-Ouchy leitet rechtliche Schritte ein: Der Cupfinalist erstattet Strafanzeige gegen die GC-Chaoten, die am Samstag nach dem Halbfinal auf der Pontaise den Teambus angegriffen und die Kassen der Verpflegungsstände geplündert haben.

«Es ist unerlässlich, dass das Verhalten bestimmter Gruppen, die bei diesem Spiel anwesend waren, umfassend untersucht wird», heisst es in einem Statement von SLO. «Solche Personen haben in einem Stadion nichts zu suchen und sind mit den Werten des Fussballs unvereinbar. Der Verein wird seine Rechte geltend machen, um sicherzustellen, dass der entstandene Schaden wiedergutgemacht wird.»

GC hatte ebenfalls angekündigt, das Fehlverhalten des eigenen Anhangs aufzuklären.