Während der Niederlage im Cup-Halbfinal wird aus dem GC-Sektor Feuerwerk aufs Feld geworfen. Später wird auch der Bus Ziel der Angriffe.

Florian Raz Reporter Fussball

Das ganz bittere Ende erleben nur die wenigsten mit. Wer es aber sicher mitbekommt, sind die Spieler der Grasshoppers. Sie sitzen schliesslich in dem Bus hinter der Haupttribüne der Pontaise, der mit Leuchtfackeln beworfen wird. Von den eigenen Fans! Womit die GC-Profis lernen: Immer, wenn man meint, der Tiefpunkt sei erreicht, geht es noch ein wenig tiefer. Als sie endlich ihre Rückfahrt antreten dürfen, müssen sie es mit Blaulicht und Sirenen unter Polizeischutz machen.

Dabei war ja schon die 90. Minute schlimm. Erst dieser Geniestreich von Vasco Tritten (20). Sackfrech versenkt der Mittelfeldspieler von Stade Lausanne-Ouchy einen Eckball direkt im Tor der Zürcher. Dann dreht ein Teil der GC-Fans im roten Bereich. Als Tritten vor der Zürcher Kurve jubelt, fliegen Leuchtfackeln und Petarden. Ein Leuchtkörper verpasst nur ganz knapp die jubelnden Waadtländer. Einige Zürcher rennen gar aufs Feld und schubsen Ouchy-Spieler.

1:13 Eskalation im Cup-Halbfinal: Tritten gelingt Olimpico und jubelt dann vor der GC-Kurve

Auch danach fliegen immer wieder Rauchbomben und Leuchtkörper auf den Rasen. Das Spiel kann nur zu Ende gespielt werden, weil Schiedsrichter Sandro Schärer (37) so tut, als sehe er nicht, dass ständig brennende oder rauchende Gegenstände auf den Rasen fliegen. Es ist sicher besser so. Nicht auszudenken, was auf der Pontaise los wäre, wenn das Spiel in den letzten Minuten noch hätte abgebrochen werden müssen.

Warum so viel Brennbares im Stadion ist? Eine halbe Stunde vor Anpfiff öffnen die Sicherheitsleute ohne bekannten Grund die Pforten und lassen hunderte von GC-Fans unkontrolliert ins Stadion.

Einige Fans konfrontieren Spieler

Insgesamt sind vielleicht 4000 Zürcherinnen und Zürcher im Stadion. Sie sind gekommen, um in dieser himmeltraurigen Saison endlich so etwas wie Glücksgefühle zu erleben. Den Traum vom ersten Cupfinal seit 2013 tragen auch die Spieler auf ihren Cup-Trainingsjacken ins Stadion.

Am Ende wird aus der Vorfreude Frust. Die Anhänger auf der Haupttribüne belassen es mit der zynischen Aufzählung aller GC-Schüsse, die in Halbzeit zwei aufs Ouchy-Tor fliegen: Es sind null.

In der Kurve aber brodelt es. Und als das Spiel endlich zu Ende ist, steigen einige über die Balustrade auf die abgedeckte Tartanbahn. Zwei aus der Kurve marschieren gar aufs Feld, um den GC-Spielern ihre Meinung zu geigen. Diese bleiben im sicheren Abstand zur Kurve, die ihr mit Gesten, Pfiffen und Buhrufen zu verstehen gibt, was sie vom Spiel ihrer Mannschaft hält: nichts.

Dasselbe gilt allerdings auch für den Auftritt der GC-Kurve. Diese geworfenen Pyros aufs Feld und die Pyro-Attacke auf den eigenen Bus werden ein Nachspiel haben.

Vor allem zeigen sie den tiefen Graben, den es inzwischen zwischen einem grossen Teil des GC-Anhangs und dem Klub gibt. Ganz schlechte Vorzeichen für eine Mannschaft, die sich in dieser Saison noch irgendwie vom Abstieg retten muss.