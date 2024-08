Breite YB-Brust und gute Argumente in Istanbul

Breite YB-Brust und gute Argumente in Istanbul

1/8 Gute Stimmung bei YB vor dem Abflug in Bern-Belp.

Alain Kunz Reporter Fussball

Wie gross waren die Selbstzweifel gewesen bei YB nach den drei Niederlagen zum Saisonbeginn. Und hinterher folgten auch nur zwei Remis. So steht YB nun auf dem letzten Platz. Und musste in dieser Konstellation gegen das grosse Galatasaray Istanbul bestehen …

Doch YB kriegt das hin. Mit einer über weite Teile exzellenten Vorstellung im Wankdorf. Am Schluss gibts den verdienten Sieg im Hinspiel, der alle Optionen offenlässt. «Wir haben uns sukzessive gesteigert nach den drei Niederlagen innerhalb von einer Woche», sagt Trainer Patrick Rahmen. «Wir haben es danach geschafft, Gegensteuer zu geben. Weshalb mich die Leistung im Hinspiel nicht überrascht hat. Der Gegner hat nun auch gemerkt, dass es nicht einfach ist, gegen uns zu spielen.»

Mertens schwimmt zwischen den Linien herum

Sandro Lauper spricht gar davon, dass man gezeigt habe, dass es für Gala kein Selbstläufer werden wird. «Wir können sowohl offensiv wie defensiv mithalten. Das hat man nun gesehen.» Sein Job und derjenige von Cheikh Niasse im defensiven Mittelfeld wird enorm wichtig sein. «Die kommen oft über das Mittelfeld, weil sie da zu dritt spielen. Wir hingegen sind nur zu zweit. Wir hatten es im Hinspiel nicht schlecht unter Kontrolle. Es ist aber schon schwierig, wenn man einen Spieler wie Dries Mertens hat, der immer im Rücken zwischen den Linien irgendwo herumschwimmt. Umso wichtiger wird es sein, gut zu kommunizieren und die Bälle sicher zu spielen.»

YB hat Argumente

Was klar ist: YB darf nicht auf Réduit machen und sich einigeln, das wäre fatal. Rahmen: «Wir wollen unsere Akzente mit dem Ball setzen. Und man hat gesehen, dass wir die Mittel haben, Gala von unserem Tor wegzuhalten. Die haben gemerkt, dass wir auch unsere Argumente haben.»

Und welche Mannschaft soll das bewerkstelligen? Die Vermutung liegt nahe, dass der Grundsatz «Never Change a Winning Team» zum Tragen kommt. Oder doch nicht? Rahmen lässt durchblicken, dass der Grundsatz kein Automatismus sein muss. «Die, die reingekommen sind, haben es richtig gut gemacht. Die haben auch ihre Argumente geschaffen. Wir müssen also nicht zwingend gleich beginnen wie im ersten Spiel.»

Tendenz: Von Ballmoos

Bleibt noch die allerletzte, aber umso wichtigere Frage: Wer hütet das YB-Tor? Vieles hatte auf Marvin Keller hingedeutet. Erst recht, als YB kommunizierte, dass man von Tag zu Tag schaue und die Entscheidung nach dem Abschlusstraining fälle. Mitgeteilt haben die Berner die Entscheidung nicht, doch als Rahmen an der Medienkonferenz sagte, es sehe gut aus für David von Ballmoos, war das mehr als ein starkes Indiz zugunsten der Nummer eins. Die Schmerzen in der Schulter sind also beim sechsfachen Meister auf ein Mass zurückgegangen, das ihn nicht mehr behindert.