Noch ist nicht sicher, ob David von Ballmoos am Dienstag in Istanbul das Tor im 42-Millionen-Spiel hüten kann. Falls nicht, steht eine coole Socke bereit: Marvin Keller.

1/10 Die Szene von Marvin Keller beim 3:2-Sieg von YB gegen Galatasaray Istanbul im Champions-League-Playoff-Hinspiel: Der eben erst eingewechselte YB-Ersatzgoalie fischt einen Kopfball von Mauro Icardi aus dem Lattenkreuz!

Alain Kunz Reporter Fussball

Ein Newcomer ist er mittlerweile nicht mehr, der gebürtige Londoner. Drei Super-League-Spiele mit YB, 31 mit Winterthur, das Einspringen gegen Galatasaray Istanbul am Dienstag – und der Cupfinal 2023 mit YB gegen Lugano. Das sind die Einsatzzahlen von Marvin Keller (22) auf höchster Stufe. Und natürlich das Pre-Camp mit der Nationalmannschaft vor der EM. Das Aufgebot dafür hat der U21-Nati-Goalie als «positiven Schock» bezeichnet.

Keller sieht Chancen im Duell mit von Ballmoos

Aber eigentlich durfte das Aufgebot nicht erstaunen. Keller, die nächste Generation – das ist grosses Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Denn eigentlich wollte YB Keller nochmal eine Saison nach Winterthur ausleihen. Aber der Zürcher wollte nicht. Er wollte sich durchbeissen. Weil er Chancen sah im Duell mit YB-Ikone David von Ballmoos.

Dabei dachte er eher an einen sportlichen Zweikampf und nicht an die nächste Verletzung des Emmentalers, wie sie nun im Hinspiel der Champions-League-Playoffs passiert ist. Aber am Ende des Tages kann man als Goalie-Nummer 2 nicht wählerisch sein. Entweder stellt einen der Trainer mal auf. Oder die Nummer 1 verletzt sich oder ist gesperrt. Möglich, dass von Ballmoos nach seiner enorm schmerzhaften Schulterprellung im Hinspiel im Rams-Park nicht auflaufen kann. Er wird aber morgen mit nach Istanbul fliegen. Erst am Spieltag wird Patrick Rahmen entscheiden, wer im Tor stehen wird.

Keller wäre bereit, die grosse Chance in einem der gefürchtetsten Hexenkessel der Fussballwelt zu packen.

Lauper: «Marvin ist laut. Sehr laut!»

Nervös? Erinnert man sich daran, was einst der heutige Nati-Star Fabian Rieder über seinen ehemaligen U21-Nati-Kumpel sagte («Der ist einfach eine coole Socke») oder auch YB-Routinier Sandro Lauper («Er ist speziell, das mal sicher. Sein Selbstvertrauen ist für einen 20-Jährigen sehr gesund. Vielleicht, weil er Zürcher ist? Und er ist als Goalie laut, sehr laut»), dann sind die Voraussetzungen für einen wilden Ritt am Bosporus perfekt. Denn nur schon das mit der Lautstärke ist wichtig. Denn im Stadion wird es laut werden. Sehr laut!

Schon im Cupfinal 2023 ins eiskalte Wasser geworfen

Rieder und Lauper hatten vor dem Cupfinal 2023 so über Keller gesprochen. Damals kam Keller zum Handkuss, weil von Ballmoos und auch die damalige Nummer 2 Anthony Racioppi verletzt ausfielen. Keller machte ein tolles Spiel. Fünf Minuten vor Schluss verhinderte er mit einer überragenden Parade das 2:2 der Tessiner – und leitete Elias 3:1 gleich selbst ein.

Kein Wunder, ist Keller nach all diesen Erfahrungen auch vor dem Gang nach Istanbul nicht speziell beunruhigt. Das wird auf jeden Fall ein heisser Tanz. «Ja, klar. Aber wir haben uns eine gute Ausgangslage verschaffen können. Jetzt können wir mit Freude ans Rückspiel reisen.»

Der Gala-Assistenztrainer hatte bereits gejubelt

Auch Trainer Patrick Rahmen, der ja der Coach des Goalies in der letzten Spielzeit, bei dessen erster kompletter Super-League-Saison in Winterthur war, ist beeindruckt: «Ich bin froh, dass wir zwei Top-Goalies haben. Marvin ist reingekommen und hat nahtlos dort angeknüpft, wo Dävu begonnen hat. Er hat gleich zwei, drei Bälle gekriegt, bei denen er super reagiert hat. Er war jedenfalls sofort gut im Spiel.» Und wie! Kaum war Keller drin, muss er einen Icardi-Kopfball aus dem Lattenkreuz fischen. Der Gala-Assistenztrainer an der Linie jubelte bereits. «Sicher war es gut, so in die Partie zu starten», sagt der Keeper. Und das mit dem Jubel des Gala-Trainers? «Gut. Das freut mich.» Marvin lacht laut, als er das sagt. So ist er eben, die coole Socke.