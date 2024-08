1/7 YB gewinnt das Champions-League-Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray mit 3:2.

83 Minuten stehen im Wankdorf auf der Uhr, als Darian Males die 3:2-Führung auf dem Fuss hat. Der Ball wird abgelenkt, fliegt übers Tor. Corner. Oder doch nicht? Der VAR schaltet sich ein, Schiedsrichter Daniel Siebert wird an den Bildschirm zitiert – und entscheidet nach längerem Studium der Bilder auf Penalty. Filip Ugrinic schnappt sich den Ball und verwandelt zum 3:2-Führungs- und späteren Siegtreffer.

Mässig begeistert nach dem Spiel ist Galatasaray-Trainer Okan Buruk. Über den Start seines Teams – aber vor allem über den deutschen Spitzen-Schiedsrichter Daniel Siebert. «Wenn dies als Elfmeter und als Gelb-Rot-Situation gewertet wird, dann müssen die Spieler wohl ihre Arme anbinden», nervt sich Buruk laut der türkischen Zeitung «Hurriyet» bei der Medienkonferenz.

«Hoffe, dass im Rückspiel einer aus Aserbaidschan kommt»

Und redet sich dann so richtig in Rage. «Er unterbrach ständig das Spiel. Er zeigte unnötige Karten. Es dauerte eine Minute, bis er eine Karte aufschrieb. Auf diesem Niveau erwartet und erhofft man sich viel mehr», schimpft der 50-Jährige, der sich das Spiel gesperrt auf der Tribüne anschauen musste. Und weiter: «Wir sind im deutschen Kanton Schweiz, da kommt ein deutscher Schiedsrichter»

Dann ist Buruk gar nicht mehr zu halten. Redet davon, dass der Ref wahrscheinlich mit dem Auto gekommen sei. «Für das Bruderland wurde ein Deutscher eingesetzt», tobt er. Der Spruch zum Ende der Konferenz, der lustig sein sollte, wirkt dann gar nicht mehr so: «Ich hoffe, dass im Rückspiel in Istanbul einer aus Aserbaidschan kommt.»

YB siegt dank VAR-Penalty: Ugrinic trifft eiskalt vom Punkt ( 00:21 )

«Galatasaray hat eine Vorliebe für Schweizer Mannschaften»

Es ist noch nicht entschieden, wer die Spielleitung im Hexenkessel des Istanbuler Rams-Parks innehaben wird. Sicher ist hingegen: An der Seitenlinie wird er nicht auf Okan Buruk treffen. Der WM-Dritte von 2002 wurde nach dem Europa-League-Zwischenrunden-Rückspiel gegen Sparta Prag im letzten Februar für zwei Spiele gesperrt. Damals hatte er gegen den gegnerischen Trainer, die Spieler, die Fans und auch gegen die Offiziellen ausgeteilt.

Wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch, dieser Auftritt von Buruk, der Gala zu zwei Meistertiteln geführt hat. Ebenso sympathisch wie die türkischen Fans, die wie an der EM mit Unfairness glänzten, als sie bei gegnerischem Ballbesitz pausenlos pfiffen. Tiefpunkt: Das Auspfeifen der verletzungsbedingten Ersetzung von YB-Keeper David von Ballmoos durch Marvin Keller. Da ist man dann nur noch fassungslos ob so viel Respektlosigkeit für den Sport. Und eigentlich müsste die Uefa Buruk für dessen Äusserungen an die Adresse von Siebert gleich ein bisschen länger aus dem Verkehr ziehen.

Dieser ist sich sicher, dass Gala das Spiel auch ohne seine Anweisungen auf dem Feld noch drehen wird. «Wir haben hier verloren, aber auf unserem eigenen Platz werden wir es besser machen. Galatasaray hat eine Vorliebe für Schweizer Mannschaften. Wir werden zeigen, wie sehr Galatasaray die Champions League will.»

Vorliebe? Von acht Duellen mit Schweizer Teams hat Gala sechs für sich entschieden. Ausgeschieden ist man einzig im Cupsieger-Cup gegen den FC Sion 1965 nach einem 0:5 im Wallis. Noch bevor es das Tourbillon gab ... Und 1963 im Meistercup nach zweimal 2:0 in einem Entscheidungsspiel gegen den FC Zürich. Beides zu grauer Fussball-Vorzeit also. Buruk ist entschuldigt. Er war damals ja noch nicht auf der Welt. Aber es stimmt: Die jüngere Statistik ist aus Schweizer Sicht verbesserungswürdig. Am nächsten Dienstag.