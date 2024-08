1/10 Filip Ugrinic beschert YB den Sieg im Hinspiel des Champions-League-Playoffs.

David von Ballmoos – Note 4

Hatte zu wenig Spielzeit, um sich wirklich auszuzeichnen. Kam gegen Icardi zu spät, so dass es zum folgenschweren Crash mit dem Argentinier kam, der zur Auswechslung des Captains führte.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Lewin Blum – Note 4

Half von rechts mit, das Spiel anzutreiben. Einige interessante Flanken. So auch jene auf Ganvoula bei dessen Grosschance (41.).

Tanguy Zoukrou – Note 4

Löste die schwierige Aufgabe gegen Mauro Icardi grösstenteils sehr gut. Ganz aus dem Spiel nehmen kann man den aktuellen Torschützenkönig der Süper Lig natürlich nicht. Aber der junge Franzose machte das cool.

Ali Camara – Note 4

Steckte die Rote Karte aus dem Yverdon-Spiel locker weg. War sofort der Boss. Klar, YB kassierte wieder zwei Tore, aber diesmal gegen eine Weltklasse-Offensive. Allerdings: Beim 2:2 viel zu passiv gegen Batshuayi.

Jaouen Hadjam – Note 4

Also unternehmungslustig ist der Algerien-Franzose ja schon. Aber oft übermotiviert und ein bisschen ein Luftibus. Crasht beim 1:2 in Monteiro rein, anstatt ins Kopfballduell mit dem 1,66 Meter kleinen Torreira zu gehen. Saublöde gelbe Karte.

Cheikh Niasse – Note 5

Lange Zeit überragend. Baute im Laufe des Spiels ein wenig ab. Aber ein knallharter Fighter, der keinen Millimeter Mittelfeldrasen (ob natürlich oder künstlich) freiwillig preisgibt.

Sandro Lauper – Note 5

Für ihn gilt dasselbe wie für Niasse. Tat den Job unaufgeregt, wie es seinem Naturell entspricht. Nahm Gelb mit einem taktischen Foul in Kauf, mit dem er einen potenziell gefährlichen Gala-Konter unterband.

Joël Monteiro – Note 5

Ein Tor mehr – und er hätte die Maximalnote gekriegt. Hat vor der Pause vier Riesenschancen, von denen er zwei nutzt. Ganz gute Quote. Crasht vor dem 1:2 unbedarft mit Hadjam zusammen.

Grenzenloser Jubel im Wankdorf: Doppelpack! Monteiro schockt Galatasaray kurz vor Pause ( 00:39 )

Filip Ugrinic – Note 6

Der Maestro auf dem Platz. Ist nicht ein Taktgeber mit Dirigentenstab. Das ist nicht Klassik, sondern Rock’n’Roll mit Zwischentönen von Adele. So mit der Vorlage auf Males vor dem Penalty. Oder mit jener mit dem Absatz vor Monteiros Topchance gleich vor der Pause. Das waren die Adele-Momente. Aber auch beim Assist auf Monteiro vor dem 1:0, der aber nicht perfekt gespielt war. Da darf man auch mal ehrlich sein.

YB siegt dank VAR-Penalty: Ugrinic trifft eiskalt vom Punkt ( 00:21 )

Ebrima Colley – Note 5

Ungemein emsig. Sein Prellball im Pressing mit Jelert steht am Ursprung des frühen YB-Führungstreffers. Und wenn er in der 58. Minute statt des Pfostens ins Tor trifft – dann stehts 3:0. Aber der für Muslera gekommene Goalie Günay Güvenc respektive dessen Fingerkuppen haben was dagegen.

Silvere Ganvoula – Note 5

Hat in jedem Spiel seine Torszene. So kurz vor der Pause, als er schneller ist als Muslera. Oder beim Assist auf Monteiro zum 2:0. Verrichtet enorme Kopfarbeit fürs Team in der Defensive.

Marvin Keller – Note 5

Kam in der 32. für Von Ballmoos. Der junge Mann hat ganz wenige Minuten, um sich auf seinen Einsatz vorzubereiten. Das interessiert Icardi bei dessen tollem Kopfball nur eine Minute nach der Einwechslung des Zürchers einen Feuchten. Er drapiert den Ball in Richtung Lattenkreuz, doch Keller fliegt auch dorthin. Das Stadion tobt! Beim 2:2 vielleicht einen Hauch zu wenig energetisch. Sonst überragend!

Noah Persson – keine Note

Kam in der 67. Minute für Hadjam. Zu kurz für eine Beurteilung.

Cedric Itten – keine Note

Kam in der 74. Minute für Ganvoula. Zu kurz für eine Beurteilung.

Darian Males – keine Note

Kam in der 74. Minute für Niasse. Zu kurz für eine Beurteilung.

Meschack Elia – keine Note

Kam in der 74. Minute für Monteiro. Zu kurz für eine Beurteilung.