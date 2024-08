1/11 Filip Ugrinic beschert YB den Sieg im Hinspiel des Champions-League-Playoffs.

Das erste Duell Super League gegen Süperliga geht an die Liga ohne Pünktchen. Unsere. Und es ist eine Sensation! Die durch einen glücklichen Handspenalty in der 86. Minute entschieden wird, den Ugrinic souverän reinhaut. Ugrinic selber hatte Males mit einem genialen Absatztrick freigespielt. Sein Luzerner Kumpel vergibt den Matchball zwar, aber Bardakci hat ihn irgendwie am Arm. Er fliegt ihm vom Fuss an den Arm. Was nur dann nicht strafbar ist, wenn die Distanz kurz ist.

YB siegt dank VAR-Penalty: Ugrinic trifft eiskalt vom Punkt ( 00:21 )

Ref Daniel Siebert sieht das nach Konsultation der Bilder auch so. Gut also, hat der andere Top-Ref im VAR-Raum, Christian Dingert, so gut aufgepasst. Und Bardakci fliegt auch. Nämlich mit Gelb-Rot vom Platz. Es ist das Super-Ende einer Achterbahn-Fahrt in einem verrückten Spiel, in dem YB in der Pause wie der sichere Sieger aussah.

YB völlig losgelöst

Zu diesem Zeitpunkt ist alles vergessen, was in der Meisterschaft war. YB besser als Galatasaray Istanbul. Die Türken versuchen nun deshalb alles. Allein: Es nützt nichts. Lange Zeit. Selbst den einstigen Super-Goalie Muslera nehmen sie in der Pause raus, um ein Zeichen zu setzen, vermutlich aber auch, weil er sich mit einer Verletzung rumschlägt. Ja, YB hat mit Colleys Pfostenschuss gar die grösste Chance! Alles gut also – bis Michy Batshuayi eingewechselt wird ...

Der Belgier kommt in der 66. Minute und begibt sich in den Strafraum. Corner Galatasaray. Ziyech, der andere Joker, schlägt ihn, Torreira (1,66 Meter gross!) verlängert. Batshuayi steht am zweiten Pfosten. Und nur sechs Minuten später macht dieser Batshuayi gleich noch das 2:2. Was für ein Ärger!

2:2 statt 4:0, was möglich gewesen wäre. Denn YB startet unter dem Motto «Achtung, fertig, YB!» Was in der Meisterschaft nie klappte, geht gegen Galatasaray wie am Schnürchen. Dominanter Start. Frühe Führung. Dank drei Gala-Fehlern. Erst der Prellball von Jelert. Dann nimmt Ugrinic Bardakci aus dem Spiel und lanciert Monteiro. Muslera, jahrelang einer der besten Keeper der Welt, macht sich das Ding selber rein. Die Fans jubeln. Und reiben sich die Augen: Ist das dieselbe Mannschaft, die in der Super League rumgurkt?

Gala-Goalie Muslera patzt: Monteiro bringt YB schon nach drei Minuten in Front ( 00:38 )

Europacup-Rahmen schlägt wieder zu

Und ist Patrick Rahmen ein Euro-Magier? Immerhin hat er mit Basel zwölf Conference-League-Spiele gemacht und den sagenhaften Punkteschnitt von 2,4 erreicht. Gibts einen nationalen und internationalen Rahmen? Fragen über Fragen. Und Antworten. Denn YB ist besser als Gala. Klar, da gibts die eine oder andere Chance für Gala. Icardi hat eine, weil von Ballmoos zu spät kommt und in den Argentinier crasht. Was später von Bedeutung sein sollte. Aber bis zur Pause wird allein Joël Monteiro, der Schütze des ersten Tores, drei weitere kapitale Chancen haben. Eine nützt er. Jene, als Ganvoula einen Auskick von Keller (!) mit dem Kopf verlängert und der Walliser die Kugel mit dem Vollspann ins Tor befördert. Wieder sieht Muslera schlecht aus.

Grenzenloser Jubel im Wankdorf: Doppelpack! Monteiro schockt Galatasaray kurz vor Pause ( 00:39 )

Keller? Ja, richtig gelesen. Nach seinem Icardi-Crash muss von Ballmoos gegen Yilmaz retten und belastet die lädierte Schulter nochmals. Eine Schmerztablette und zwei Behandlungspausen später folgt das Aus. Unter den gellenden Pfiffen des unfairen Publikums kommt Marvin Keller. Ein Iceman! Kalt rein. Eiskalt gegen Icardi, als er dessen Kopfball aus dem Kreuz fischt. Assistent Saraloglu, der den gesperrten Headcoach Buruk vertrat, jubelte bereits …

«YB liefert international immer»

In der Pause kriegen sich die Blue-Experten fast nicht mehr ein. Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz, der selber zwei Jahre für Gala gespielt hatte: «Das ist Arroganz. Die Demut fehlt.» Marcel Reif seinerseits fragte sich: «Wo sind die Menschen, die in der Meisterschaft im YB-Dress stecken. Das sind andere …» Schon vor dem Spiel hatte Reif grosse Vorfreude gehabt: «Weil YB international immer liefert.»

Das stimmt. Am Ende gibts den nicht erwarteten Sieg. Und wieder Vorfreude – auf einen heissen Tanz in Istanbul.