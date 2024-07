Spezielle Goalie-Situation beim FCW Nach Keller-Jahr darf Kuster endlich glänzen

In der letzten Saison wurde Markus Kuster beim FC Winterthur für den aus Bern ausgeliehenen Marvin Keller zur Nummer 2 im Tor degradiert. Beim Saisonstart gegen St. Gallen meldete der Österrreicher am Samstagabend seinen Nummer-1-Anspruch eindrücklich an.