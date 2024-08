YB bangt um Goalie von Ballmoos vor dem Gala-Rückspiel

Noch ist unklar, ob David von Ballmoos im kapitalen Playoff-Rückspiel gegen Galatasaray am Dienstag im Tor stehen wird. Der YB-Goalie laboriert an einer schmerzhaften Schulterblessur.

1/4 Ob David von Ballmoos am Dienstag in Istanbul im Berner Tor stehen kann, ist fraglich.

Alain Kunz Reporter Fussball

YB-Goalie David von Ballmoos (29) hat sich am Mittwoch beim 3:2-Sieg im Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Galatasaray Istanbul an der linken Schulter verletzt. Der Berner Kapitän prallte in der ersten Hälfte mit Gala-Stürmer Mauro Icardi (31) zusammen und musste kurz darauf ausgewechselt werden.

Die Verletzung sei sehr schmerzhaft und erfordere intensive Pflege, lässt YB gegenüber Blick ausrichten. Derzeit könne noch nicht abschliessend beurteilt werden, ob von Ballmoos eine Wettkampfpause einlegen müsse oder nicht. Das weitere Vorgehen hänge nun vom Heilungsverlauf ab, die Situation werde von Tag zu Tag neu beurteilt.

Sollte von Ballmoos passen müssen, steht mit U21-Nati-Juwel Marvin Keller (22) ein adäquater Ersatz bereit. Der in der letzten Saison an den FC Winterthur verliehene Schlussmann ersetzte die etatmässige Nummer eins gegen Galatasaray nach einer knappen halben Stunde und lieferte eine blitzsaubere Leistung ab, unbeeindruckt vom Gegner und dem Gewicht der Partie. Die Young Boys reisen am Montag nach Istanbul. Am Dienstag findet dort im Rams Park das Rückspiel statt.

