Schweizer Fussballfans müssen am Wochenende auf einige Super-League-Spiele verzichten. Nur drei Partien stehen an, da vier Teams in den Europacup-Playoffs spielen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Schweizer Fussballfans müssen am kommenden Wochenende etwas zurückstecken, was die Super League anbelangt. Denn statt normalerweise sechs stehen nur drei Partien auf dem Programm.

Luzern empfängt am Samstag Winterthur (18 Uhr), dann spielt GC daheim gegen Sion (20.30 Uhr) und am Sonntag reist Yverdon nach Basel (16.30 Uhr). Und die anderen? Die haben spielfrei. Der Grund: die Europacup-Playoffs.

Mit YB (Champions League), Lugano (Europa League), Servette und St. Gallen (Conference League) sind erfreulicherweise noch immer vier Schweizer Klubs in den europäischen Wettbewerben vertreten. Und seit letzter Saison gibts auch in der Schweiz die Regel, dass Vereine, die in einer Playoff-Runde stehen, ein Meisterschaftsspiel, das zwischen Hin- und Rückspiel liegt, verschieben können.

Wie das geht? Ganz einfach: Die Klubs beantragen bei der Swiss Football League (SFL) eine Spielverschiebung, das Einverständnis des gegnerischen Teams braucht es nicht.

Auch Türken haben spielfrei

Das Spiel der 5. Runde zwischen YB und Servette wurde bereits am 24. Juli ausgetragen (3:1-Sieg für die Genfer), da bereits vor Saisonstart klar war, dass beide in einer Playoff-Phase spielen werden. Lugano wird am 18. September nach Lausanne reisen (19.30 Uhr), St. Gallen empfängt den FCZ am 24. September (20.30 Uhr).

Und die Gegner im Europacup? Die profitieren ebenfalls von dieser Regel – ausser Chelsea, Playoff-Gegner von Servette. Die Blues spielen am Sonntag gegen die Wolves. Galatasaray (YB), Besiktas (Lugano) und Trabzonspor (St. Gallen) haben ebenfalls spielfrei und können sich auf die Rückspiele fokussieren.

