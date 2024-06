Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Bradley Fink ist nach seiner Leihe von GC zurück beim FCB. Genau wie Kevin Rüegg, der fix von Verona verpflichtet wurde.

Fussball-Redaktion

Basel

Trainer: Fabio Celestini

Zuzüge: Léo Leroy (Montpellier), Kevin Rüegg (Verona), Bradley Fink (GC, Leihrückkehr), Liam Millar (Sheffield Wednesday, Leihrückkehr), Jonathan Dubasin (Oviedo, Leihrückkehr), Cobel Sow García (U21), Tim Spycher (Baden, Leihrückkehr).

Abgänge: Nasser Djiga (Roter Stern), Djordje Jovanovic (Partizan, Leihe), Sayfallah Ltaief (Twente), Sergio Lopez (Darmstadt), Tim Spycher (Nyonnais, Leihe), Nils de Mol (vereinslos).

Was noch zu erwarten ist: FCB-Sportchef Daniel Stucki räumt gerade richtig auf. Die beiden Leihspieler Liam Millar (Sheffield Wednesday), der zurzeit mit Kanada an der Copa America im Einsatz steht, wird vom englischen Zweitligisten übernommen werden. Ähnlich sieht es bei Jonathan Dubasin (Oviedo) aus. Auch für Stürmer Jean-Kévin Augustin sucht man dringend einen Abnehmer. Maurice Malone dürfte zur Austria Wien verliehen werden. Der FCB ist nach einer Seuchensaison aber auch auf der Suche nach Neuzugängen. Die Gerüchte um Léo Leroy (24) von Montpellier haben sich am Freitag bewahrheitet, der erste Neuzugang ist im Trockenen.

GC

Trainer: Marco Schällibaum

Zuzüge: Saulo Decarli (Braunschweig), Elvir Zukaj (U21), Renat Dadashov (Hatayspor, Leihrückkehr), Elmin Rastoder (Vaduz, Leihrückkehr), Simone Stroscio (Schaffhausen, Leihrückkehr).

Abgänge: Francis Momoh (offen), Elmin Rastoder (Thun), Robin Kalem (vereinslos), Djion Kameri (Salzburg, Leihende), Bradley Fink (Basel, Leihende), Oliver Batista Meier (Dresden, Leihende), Liam Bollati (Kriens, Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Die beiden Leih-Flops Djion Kameri und Oliver Batista Meier sind wieder weg. Nun werden die LAFC-Bosse in diesem Sommer erneut ihr Glück auf dem Transfermarkt versuchen. Mit dem ehemaligen Schweizer Bundesliga-Profi Saulo Decarli haben die Hoppers in der Abwehr schon einmal etwas aufgerüstet. Vor allem in der Offensive herrscht aber akuter Handlungsbedarf. Mit Bradley Fink ist bereits ein Stürmer zu Stammklub Basel zurückgekehrt. Und auch der zu Hatayspor ausgeliehene Renat Dadashov wird wohl nicht auf den GC-Campus zurückkehren. Für ihn gibt es Interessenten aus der Türkei.

Lausanne-Sport

Trainer: Ludovic Magnin

Zuzüge: Kévin Mouanga (Annecy), Hamza Abdallah (U21), Alban Ajdini (SLO), Teddy Okou (Luzern, Leihe), Mayka Okuka (Bulle, Leihrückkehr), Dominik Schwizer (Xamax, Leihrückkehr), Karim Sow (Nyonnais, Leihrückkehr), Melvin Mastil (Biel, Leihrückkehr).

Abgänge: Berkay Dabanli (vereinslos), Dominik Schwizer (Vaduz), Raphael Spiegel (vereinslos), Chris Kablan (vereinslos), Mickael Nanizayamo (vereinslos), Simone Grippo (vereinslos), Stjepan Kukuruzovic (vereinslos), Rares Ilie (Nizza, Leihende), Samuel Kalu (Watford, Leihende), Haithem Loucif (Yverdon, Leihende), Donat Rrudhani (YB, Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Auf der Suche nach einem effizienten Mittelstürmer ist Lausanne mit Alban Ajdini bei Statdtrivale SLO fündig geworden. Die Situation um die beiden Flügelspieler Samuel Kalu und und Rares Ilie ist noch unklar. Es käme aber überraschend, wenn diese zwei Leihspieler den Weg zurück ins Stade de le Tuilière finden würden. Im Fall von Donat Rrudhani ist fix: Die Waadtländer haben die Option auf den von YB ausgeliehen gewesenen Flügel nicht gezogen. Vielleicht passiert noch was im Fall von Supertalent Alvyn Sanches.

Lugano

Trainer: Mattia Croci-Torti

Zuzüge: Antonios Papadopoulos (BVB II), Zachary Brault-Guillard (vereinslos), Ilija Maslarov (eigene Jugend), Diego Mina (eigene Jugend), Nikolas Muci (Wil, Leihrückkehr), Adrian Durrer (Winterthur, Leihrückkehr).

Abgänge: Kreshnik Hajrizi (Widzew Lodz), Jhon Espinoza (vereinslos), Jonathan Sabbatini (vereinslos), Justin Reynolds (Chicago Fire; Leihende).



Was noch zu erwarten ist: Sportchef Carlos Da Silva hat die Abgänge von Hajrizi und Espinoza bereits kompensiert. Wenn aber auch noch Albian Hajdari, der Aufsteiger der Saison, geht, muss ein neuer Leader in der Verteidigung her. Möglich, dass in der Offensive noch was geht. Torschützenkönig Zan Celar ist aktuell mit Slowenien an der EM und könnte sich für einen Transfer empfehlen. Dann brauchen die Tessiner einen neuen Mittelstürmer.

Luzern

Trainer: Mario Frick

Zuzüge: Sinan Karweina (Austria Klagenfurt), Jesper Löfgren (Djurgarden, Kaufoption gezogen), Nando Toggenburger (Thun, Leihrückkehr), Joaquín Ardaiz (Leihrückkehr), Yvan Alounga (Bellinzona, Leihrückkehr).

Abgänge: Teddy Okou (Lausanne; Leihe), Ardon Jashari (Brügge), Noah Rupp (Karlsruhe), Denis Simani (Vaduz), Max Meyer (vereinslos), Marin Frydek (vereinslos), Samuele Campo (vereinslos), Samuel Alabi (vereinslos), Serkan Izmirlioglu (vereinslos), Adrian Grbic (Lorient, Leihende), Nicolas Haas (Empoli, Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Über zu wenig Arbeit wird sich Sportchef Remo Meyer in diesem Sommer nicht beklagen können. Er muss seinem Trainer Mario Frick, der in seine dritte komplette Saison startet, ein rundum erneuertes Team zur Verfügung stellen. Zum Trainingsauftakt hat er ihm aber noch keinen Neuzugang bereitgestellt, kurz danach allerdings schon: Sinan Karweina. Dafür hat sich mit Teddy Okou (Lausanne; Leihe) ein weiterer Spieler aus der Zentralschweiz verabschiedet – nach den vielen anderen Spielern, die einen auslaufenden Vertrag hatten.



Servette

Trainer: Thomas Häberli (neu)

Zuzüge: Julian Von Moos (St.Gallen), Sofyane Bouzamoucha (Rouen), Edin Omeragic (Nyon, Leihrückkehr), Hussayn Touati (Wil, Leihrückkehr), Malik Sawadogo (Nyon, Leihrückkehr), Moussa Diallo (Beroe, Leihrückkehr), Sidiki Camara Nyon, Leihrückkehr), Noah Henchoz (Etoile Carouge, Leihrückkehr).

Abgänge: Alexander Lyng (Sönderjyske, Leihe), Bendeguz Bolla (Rapid Wien), Dylonn Bronn (Salernitana, Leihende), Takuma Nishimura (Yokohama F. Marinos, Leihende), Omar Rekik (Arsenal U21, Leihende), Bassirou N'Diaye (Lorient, Leihende), Jérôme Oniguéné (EIntracht Frankfurt/Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Der grosse Umbruch fand hinter den Kulissen statt. René Weiler steigt zum Sportchef auf, Thomas Häberli übernimmt als Trainer, Jeff Saibene die U21. Servette wird diese Saison deutschsprachiger sein, was sich auch im ersten Transfer des Sommers, dem Stürmer Julian von Moos vom FC St. Gallen, zeigt. Auch der vielversprechende französische Innenverteidiger Sofyane Bouzamoucha wurde verpflichtet. Der wohl abwandernde Enzo Crivelli könnte durch einen anderen starken, aber effektiveren Stürmer ersetzt werden: Kevin Carlos. Yverdon verlangt jedoch 2 Millionen Franken, was Servette nicht bereit ist, auszugeben.

Sion

Trainer: Didier Tholot

Zuzüge: Dejan Djokic (Vaduz), Noé Sow (Pau, ablösefrei), Jean-Claude Ntenda (Juventus Turin U23, bisher ausgeliehen), Denis Will Poha (QRM, Leihrückkehr), Nathanael Saintini (Kryvbas, Leihrückkehr), Yassin Fortuné (Polissya, Leihrückkehr), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise, Leihrückkehr), Kevin Halabaku (Schaffhausen, Leihrückkehr).

Abgänge: –

Was noch zu erwarten ist: Nach den Zuzügen von Djokic und Sow (und Ntenda, den die Walliser Juve abgekauft haben) stehen noch ein Stürmer und ein zentraler Mittelfeldspieler im Visier der Constantins. Nicht aber Xherdan Shaqiri, wie CC nochmals bekräftigt hat. Was die Leihspieler anbelangt: Österreichs Teamgoalie Heinz Lindner, der derzeit an der EM in Deutschland ist, soll als Nummer zwei im Wallis bleiben. Bei Saintini ist alles offen und möglich: Weitere Leihe, Verkauf oder Verbleib. Die Übrigen sollen ausgeliehen bzw. verkauft werden. Bei Poha gibts interessenten aus Griechenland, bei Fortuné aus der Ukraine und bei Halabaku aus der Challenge League.

St. Gallen

Trainer: Enrico Maassen (neu)

Zuzüge: Stephan Ambrosius (Hamburger SV), Konrad Faber (Jahn Regensburg).

Abgänge: Leonidas Stergiou (Stuttgart, Kaufoption gezogen), Julian Von Moos (Servette), Fabian Schubert (1860 München), Patrick Sutter (vereinslos), Mattia Zanotti (Inter, Leihende), Jovan Milosevic (Stuttgart, Leihende), Justin Janitzek (Bayern München II, Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Die Lücke, die der Abgang des wohl besten Rechtsverteidigers der Liga, Mattia Zanotti, hinterlässt, hat Sportchef Roger Stilz mit einem 26-jährigen Deutschen geschlossen: Konrad Faber. Den kennt Stilz aus gemeinsamer Zeit beim SV Jahn Regensburg. Vorne könnten die St. Galler einen treffsicheren Stürmer dringend gebrauchen. Die Schlüsselfrage ist, ob Lukas Görtler der Ostschweiz erhalten bleiben wird. Seit Wochen buhlt dessen Jugendklub Nürnberg heftig um den grün-weissen Leitwolf. Der wäre einem Wechsel zurück in die fränkische Heimat zwar nicht abgeneigt, doch Stilz betonte am Mittwoch mit Vehemenz, dass sein Captain noch einen Vertrag bis 2027 habe.

Winterthur

Trainer: Ognjen Zaric (neu)

Zuzüge: Fabian Rohner (Zürich), Albin Krasniqi (St. Gallen U21), Antonio Spagnoli (Basel U21), Elias Maluvunu (YB U21), Noe Holenstein (Cham, Leihrückkehr), Laurin Vögele (Kriens, Leihrückkehr).

Abgänge: Adrian Gantenbein (Schalke), Michael Goncalves (Xamax), Thibault Corbaz (vereinslos), Francisco Rodriguez (vereinslos), Armin Abaz (vereinslos), Marvin Keller (YB, Leihende), Sayfallah Ltaief (Basel, Leihende), Alexandre Jankewitz (YB, Leihende), Adrian Durrer (Lugano, Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Dass Winti-Sportchef Oliver Kaiser ein Perlentaucher ist, hat er in der letzten Saison bewiesen. Trotz begrenzten Mitteln schaffts der FCW sensationell in die Championship Group. Auch die aktuellen Transfers scheinen Hand und Fuss zu haben. Mit Rohner kriegt Winti einen super-league-erprobten 25-Jährigen, mit Krasniqi und Maluvunu zwei vielversprechende Talente. Das grösste Fragezeichen steht an der Seitenlinie. Ognjen Zaric hat während seiner Zeit als Assistent von Patrick Rahmen zwar bewiesen, dass er über die nötige Fachkompetenz verfügt, aber der Österreicher hat mit Ausnahme einer Saison bei 1860 Rosenheim keine Erfahrung als Chef.

Yverdon

Trainer: Alessandro Mangiarratti

Zuzüge: Varol Tasar (Luzern, Kaufoption gezogen), Haithem Loucif (Lausanne-Sport, Leihrückkehr), Jessé Hautier (Xamax, Leihrückkehr), Miguel Rodrigues (Bellinzona, Leihrückkehr).

Abgänge: Samuel Oum Gouet (vereinslos), Miguel Rodrigues (vereinslos), Mirco Mazzeo (vereinslos), Luca Jaquenoud (vereinslos), Marley Aké (Juventus, Leihende), Liziero (Sao Paulo, Leihende), Mathias Olesen (Köln, Leihende), Dimitrije Kamenovic (Lazio, Leihende), Christopher Lungoyi (Juventus U23, Leihende), Varol Tasar (Luzern, Leihende), Dominic Corness (Liverpool U21, Leihende), Mohamed Tijani (Viktoria Pilsen, Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Die erste grossen Neuigkeiten sind die Vertragsverlängerungen der beiden Torhüter Paul Bernardoni und Kevin Martin. Daneben bleibt auch Trainer Alessandro Mangiarratti, dessen Vertrag ebenfalls ausgelaufen wäre. Und der sich hätte vorstellen können, Peter Zeidlers Nachfolger in St. Gallen zu werden. Offen ist dagegen die Zukunf des heiss begehrten Kevin Carlos. Yverdon fordert zwei Millionen Franken für den Co-Torschützenkönig. Was die Verstärkungen betrifft, möchten die Waadtländer einige Leihspieler auch in der kommenden Saison behalten. So zum Beispiel Marley Aké. Entsprechende Gespräche sind im Gange.

YB

Trainer: Patrick Rahmen (neu)

Zuzüge: Ebrima Colley (Atalanta), Facinet Conte (Bastia), Sadin Crnovrsanin (YB U21, neu Profivertrag), Marvin Keller (Winterthur, Leihrückkehr), Alexandre Jankewitz (Winterthur, Leihrückkehr), Miguel Chaiwa (Schaffhausen, Leihrückkehr), Zachary Athekame (Xamax, war ausgeliehen, aber zuvor noch nicht bei YB gewesen), Donat Rrudhani (Lausanne, Leihrückkehr), Théo Golliard (Vaduz, Leihrückkehr), Joel Bichsel (Freiburg II, Leihrückkehr).

Abgänge: Fabian Lustenberger (Karriereende), Aurèle Amenda (Frankfurt), Joel Mvuka (Lorient, Leihende).

Was noch zu erwarten ist: Die grösste YB-Baustelle ist die Innenverteidigung. Nach dem Rücktritt von Fabian Lustenberger, dem Abgang von Aurèle Amenda und der Rekonvaleszenz von Loris Benito (Kreuzbandriss) fehlt ein Mann. Der könnte Tanguy Zoukrou (21) heissen, letzte Saison bei Ligue-2-Klub Troyes. Der talentierte Junge ist ehemaliger U19- und U20-Nationalspieler von Frankreich und würde etwas über zwei Millionen Franken kosten. Zudem ist immer noch sehr gut möglich, das Meschack Elia die Berner in Richtung Bundesliga verlässt. Gerüchteweise zum VfB Stuttgart oder zu Mainz. Den Ersatz für ihn haben die Berner mit Facinet Conte je bereits verpflichtet. Die zuletzt ausgeliehen gewesenen Jankewitz, Bichsel, Golliard, Athekame und Rrudhani sind im Trainingsbetrieb integriert und können sich zeigen. Für Keller und Chaiwa gilt dasselbe. Sie waren mit Nationalmannschaften unterwegs und stossen Anfang nächste Woche zum Team. PS. Lausanne hat die Kaufoption auf Rrudhani NICHT eingelöst. Es wird sich im YB-Kader bis Saisonbeginn aber noch einiges tun! Vor allem abgangsseitig.

Zürich

Trainer: Ricardo Moniz

Zuzüge: Mariano Gómez (Atletico Madrid B), Doron Leidner (Olympiakos, Leihe), Gianni De Nitti (Schaffhausen, Leihrückkehr).

Abgänge: Fabian Rohner (Winterthur), Ramon Guzzo (Wil, Leihe), Adrián Guerrero (vereinslos), Nikola Boranijasevic (vereinslos), Ivan Santini (vereinslos), Marc Hornschuh (vereinslos), Amadou Dante (Sturm Graz, Leihende).



Was noch zu erwarten ist: «Ich hoffe, wir können bald eins, zwei Transfers klären», sagte Sportchef Malenovic vor kurzem im SRF-Studio, als er zu Gast war für das EM-Spiel England gegen Serbien. Es werden wohl Spieler sein, die in der Offensive weiterhelfen können: Ein Stürmer soll her. Aber auch auf den Flügeln werden noch arrivierte Kräfte gesucht. Gepaart mit der Eingliederung junger Talente soll beim FCZ ein neuer Kern entstehen. Okita könnte den Verein verlassen, falls ein passendes Angebot ins Haus flattert.