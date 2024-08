1/7 Zufrieden oder nicht ganz? YB-Coach Patrick Rahmen.

Nein, erwarten konnte man das nicht. Wer Zeuge war der ersten drei Spiele von YB in dieser Saison, mit der Heimniederlage gegen Sion und den Auswärtspleiten bei Servette und in St. Gallen, der durfte nicht zwingend auf den Auftritt schliessen lassen, der da folgen sollte. Mutig, inspiriert, konzentriert. Zumindest eine Stunde lang.

Es wäre mehr dringelegen ...

Und in dieser hätte es locker 4:1 heissen können, statt 2:0. Vor allem bei Colleys Pfostenschuss fehlten nur ein paar Millimeter. Das ist auch der Grund, weshalb Trainer Patrick Rahmen nicht ganz zufrieden war: «Wir hätten in dieser Szene das 3:0 machen können. Ich will ja nicht unzufrieden sein, aber es wäre in der Tat mehr dringelegen, wenn der Spielverlauf ein bisschen besser zu unseren Gunsten gelaufen wäre.» Sprich, YB die Chancen besser ausgenützt hätte.

Die Berner hatten genau die Taktik gewählt, die es braucht, um solch ein Schwergewicht zum Wanken zu bringen: mutig, offensiv, hoch pressend. «Wir wussten um das unglaubliche Offensivpotenzial der Türken. Aber auch darum, dass sie Mühe haben würden, wenn wir sie hoch angehen. Das ist gut aufgegangen», so Rahmen.

Es gibt bei YB klare Regeln, wer Penaltys schiesst

Gala kam zwar zurück, glich zum 2:2 aus. Doch YB konnte reagieren. Rahmen: «Das war top, wie wir da nochmals zurückgekommen sind und nach dem 3:2 sogar nahe am vierten Tor waren.» Dieses 3:2 macht Filip Ugrinic auf einen umstrittenen VAR-Handspenalty. Doch bis er schiessen konnte, musste er sich in einem kleinen Kampf um den Ball gegen Cedric Itten durchsetzen. Der Coach dazu: «Es gibt vor jedem Spiel klare Regeln, welche Spieler als Penaltyschützen infrage kommen. In der Schlussphase des Spiels war der Siegeswille aller Spieler deutlich zu spüren. Es hat mir auch gefallen, dass sowohl Filip als auch Cedric Verantwortung übernehmen wollten. Sie hätten es zwar trotz der Hektik des Spiels anders lösen können.»

YB siegt dank VAR-Penalty: Ugrinic trifft eiskalt vom Punkt ( 00:21 )

Hierarchie unbekannt

Am Ende schiesst dann Ugrinic – ob er oder Itten in der Hierarchie der Elferschützen vorne war, will man bei YB nicht preisgeben. Egal. Der Luzerner versenkt den Elfer in die Mitte des Tores halbhoch. Auch Rahmen war der Weg zum Ziel am Ende ziemlich egal. «Wichtig war, dass der Penalty zum Siegtor geführt hat und wir die Situation am Tag nach dem Spiel besprochen und bereinigt haben. Damit ist die Sache erledigt. Wir legen die volle Konzentration aufs Rückspiel in Istanbul.»

Keine News im Fall Von Ballmoos

Und da kann sich Marvin Keller wohl allmählich darauf einstellen, das 42-Millionen-Spiel im Rams-Park zu bestreiten, einem der lautesten Stadien der Welt. Denn in Bezug auf die Schwere der Verletzung von Goalie David von Ballmoos gibts keine News. Der Stand nach dem Spiel war: Die lädierte Schulter ist nicht ausgerenkt, aber stark geprellt. Der Emmentaler hatte sich in der Vergangenheit nach Luxationen beide Schultern operieren lassen müssen. Dass es noch keine Neuigkeiten gibt, ist sicher kein gutes Zeichen.