1/8 Joël Monteiro trifft an Abdülkerim Bardakci vorbei zur frühen YB-Führung.

Alain Kunz Reporter Fussball

Zwei Tore macht er im Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul, Joël Monteiro (25). Das schnelle 1:0 nach drei Minuten unter massiver Mithilfe von Fernando Muslera. Denn der Abschluss war eigentlich missglückt. Das 2:0 dann mit dem Vollrist. Auch nicht unhaltbar. Dazu hat er zwei Topchancen, alle vor der Pause. Bei der zweiten in der sechsten Minute der Nachspielzeit räumt ihn Muslera weg. Monteiro kann weitermachen. Für die Uruguay- und Gala-Legende geht es deshalb (und wohl auch aus sportlichen Gründen) nach der Pause nicht weiter.

Vier Chancen gehabt, zwei gemacht

Vier Grosschancen, zwei gemacht, kann der Walliser da vollends zufrieden sein? «Also ich weiss nicht, ob es vier waren. Aber ich nehme das in erster Linie positiv, dass ich so viele hatte. Darauf kann man aufbauen.» Das Spiel insgesamt sei ohnehin nicht perfekt gewesen, wenn man zwei Tore kassiert. «Aber wir sind glücklich über den Sieg.»

YB hatte man ja wenig Kredit eingeräumt nach dem total verpatzten Meisterschaftsstart. Doch den Spielern sei das egal gewesen. «Habt ihr gezweifelt?», fragt Monteiro rhetorisch. Die Antwort: Ja! Aufgrund der Leistungen in den ersten drei Spielen. «Wir waren da nicht sehr gut, das ist so. Aber dieser Wettbewerb, das ist doch ein Traum für jeden, da zu spielen. Da gibt jeder dreihundert Prozent. Deshalb hatten wir null Zweifel, dass wir dieses Spiel gewinnen können.»

Der Yakin-Schwarm ist zurück

Schön jedenfalls, wieder den Monteiro zu entdecken, von dem Nati-Coach Murat Yakin im Vorfeld des Pre-Camps vor der EM in den höchsten Tönen geschwärmt hatte, weshalb man davon ausging, dass er den EM-Cut schaffen würde. Zumal seine Einbürgerung noch beförderlich behandelt wurde, damit es für die Endrunde reicht. Am Ende nahm ihn Yakin doch nicht mit nach Deutschland, weil er in den Trainingseinheiten zu wenig überzeugt hatte. Der Gala-Monteiro allerdings dürfte bald wieder im Kreise der Nati sein.

«Man tut Monteiro manchmal unrecht»

Das denkt wohl auch Trainer Patrick Rahmen, wenn er über den Schlaks spricht, der nach dem Spiel übrigens Berkan Kutlu, den er aus Waadtländer und Walliser Jugendzeiten kennt, herzlich umarmte. «Joël hat in den letzten Wochen Aufwärtstendenz gezeigt», so Rahmen. Die letzten Monate seien für ihn nach der sehr guten letzten Saison mit einer Top-Rückrunde nicht so einfach gewesen. Die Latte sei sehr hoch gelegen, auch mit dem Aufgebot für die Nationalmannschaft. «Das muss ein Junge erst mal verarbeiten. Er ist jetzt harzig gestartet. Aber man tut ihm manchmal ein bisschen Unrecht, weil seine Körpersprache nicht immer positiv sei. Aber er denkt anders, als er wirkt. Deshalb sagen die Leute schnell mal, er sei nicht sehr positiv. Ich habe ihm in den letzten Wochen gesagt, dass starke Leistungen wiederkommen würden, wenn er hart arbeite. Das Spiel gegen Galatasaray war ein klarer Schritt vorwärts.»

YB hat nun Gründe zu Optimismus

Und jetzt? Kein störendes Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Matches. Nächste Station Istanbul! «Da wird eine spezielle Ambiance herrschen, das wird kompliziert werden», so Monteiro. «Ich freue mich jedenfalls. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.»

Nach dem Hinspiel kann man sagen: Man darf aus gutem Grund optimistisch sein. Einer heisst Joël Monteiro.