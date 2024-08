Söldner-Oldies führen die Gala-Weltauswahl an

1/10 Pyros? Egal! Mauro Icardi feiert den 24. Meistertitel von Galatasaray Istanbul.

Alain Kunz Reporter Fussball

In der Türkei wird derzeit mit Geld um sich geworfen! Galatasaray Istanbul tätigt gerade den besten Verkauf aller Zeiten. Und holt flugs den teuersten Spieler der Klubgeschichte.

30 Millionen für den Franzosen Boey

Für 30 Millionen Euro wurde der französische Rechtsverteidiger Sacha Boey (23) im Winter an Bayern verkauft. Nur: Gesehen hat man den Wunderknaben aus Montpellier nicht oft, verletzte er sich doch nach zwei Einsätzen für die Münchner im Februar. Nach der schweren Verletzung von Josip Stanisic (24) dürfte er nun aber gesetzt sein. Boey warf doppelt so viel Geld ab wie der zweitteuerste Transfer in der Geschichte von Gala.

Dem Abgang gegenüber steht allen voran der brasilianische Neuzugang Gabriel Sara (25). Der Mittelfeldspieler kommt von Norwich City und ist der zweitteuerste Zugang in der Geschichte der Süper Lig. Ablöse: 18 Millionen Euro! Nur Stadtrivale Fenerbahce leistet sich mit Yousseef En-Nesyri (27), der von Sevilla kam, einen kostspieligeren Star.

Sara ist also einer der grossen Söldner-Stars. Zwar nicht der alleinige, aber der einzige unter 30. Die Parade:

Fernando Muslera (38)

Der Goalie hat mit 133 mittlerweile am viertmeisten Länderspiele für Uruguay gemacht. Er ist eine Klublegende, seit 13 Jahren bei Gala und hat unfassbare 511 Spiele gemacht.

Kerem Demirbay (31)

Der Mittelfeldspieler ist ehemaliger deutscher Nationalspieler, hat 184 Bundesliga-Spiele in den Knochen, vor allem für Leverkusen.

Wilfried Zaha (31)

Der Ivorer war in England eine grosse Nummer und hat für Crystal Palace nicht weniger als 449 Spiele und 90 Tore gemacht.

Hakim Ziyech (31)

Der Marokkaner war Stammspieler in Marokkos Sensationsteam, das an der WM 2022 den kleinen Final erreichte und schliesslich nach der Elimination von Belgien, Spanien und Portugal (!) Vierte wurde. Er spielte vor allem für Ajax Amsterdam und Chelsea.

Dries Mertens (37)

Der Belgier stand 109-mal für sein Heimatland im Einsatz und wird in Napoli für seine 397 Einsätze und 148 Tore verehrt.

Mauro Icardi (31)

Der Argentinier ist der Schillerfalter unter den Gala-Söldnern. Dies aber vor allem wegen seiner Ehe mit dem Model Wanda Nara, die auch als Managerin ihres Mannes waltete. Das Paar trennte sich zig Mal. Zuletzt vor einem guten Monat. Und alles hübsch auf Social breitgetreten. Als Fussballer war Icardi Torschützenkönig in der Serie A (mit Inter Mailand) sowie letzte Saison in der Süper Lig und gewann mit PSG Meisterschaft und Cup.

Michy Batshuayi (30)

Der Belgier spielte bei Dortmund, Fenerbahce, Chelsea, Besiktas, Marseille, Valencia, Crystal Palace und Standard Lüttich. Im Nationalteam machte er 56 Spiele (27 Tore), schaffte zuletzt den Cut für die Euro aber nicht.