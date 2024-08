1/5 Wird das formschwache YB das einzige Schweizer Team in einer europäischen Gruppenphase?

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Super League steht vor dem Scheideweg. Es geht um die europäische Zukunft unserer Teams. Aktuell sind fünf Schweizer Klubs teilnahmeberechtigt. Dass fast die Hälfte der Liga von Europa träumen darf, ist grossartig. Doch der fünfte Platz wankt.

Wie viele europäische Plätze eine Liga erhält, entscheidet die Fünfjahreswertung. Bis letzte Saison lag die Schweiz auf dem 12. Rang. Und jetzt? Mit 27,275 Punkten sind wir auf Platz 16 abgerutscht. Das hätte zur Folge, dass in der übernächsten Saison nur noch vier Teams an europäischen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Nationen wie Israel, Norwegen und Dänemark haben uns bereits überholt.

Wer folgt YB in eine Gruppenphase?

Es braucht also dringend Punkte für den Koeffizienten. Doch so einfach ist das nicht. Immerhin steht YB sicher in einer Gruppenphase (mindestens Europa League). Doch ob die formschwachen Berner bis dahin Zähler sammeln? In den Champions-League-Playoffs müssen sie sich gegen Galatasaray beweisen. Eine Pleite könnte uns aber mittelfristig in die Karte spielen. Schliesslich dürfte der Meister in der Europa League mehr Punkte sammeln als in der Königsklasse.

Denn im schlimmsten und gar nicht so unrealistischen Fall wird YB das einzige Schweizer Team in einer europäischen Gruppenphase. Lugano, Servette, St. Gallen und Zürich kriegen es in ihren restlichen zwei Qualifikationsspielen alle mindestens einmal mit harten Brocken zu tun.

Servette mit Horroraufgabe

Lugano spielt am Donnerstag in der Europa-League-Quali gegen Partizan Belgrad. Siegen die Bianconeri, dann geht es gegen das noch stärkere Besiktas. Immerhin wäre dann bei einer Pleite die Gruppenphase der Conference League sicher. Scheitern die Tessiner aber bereits an den Serben, warten in den Conference-League-Playoffs Silkeborg oder Gent. Die Ausgangslage? 50:50.

Einen deutlich grösseren Coup muss dagegen Servette landen. In der 3. Runde der Europa-League-Quali duellieren sich die Genfer mit Braga. Gibts gegen die Portugiesen keine Überraschung, geht es in den Conference-League-Playoffs gegen Chelsea weiter. Letzte Saison sammelten die Genfer noch die meisten Punkte für die Schweiz. Dieses Jahr drohen sie, leer auszugehen.

Nicht ganz so schwer wird es zunächst für St. Gallen. In der 3. Runde der Conference-League-Quali dürfen gegen den polnischen Klub Wroclaw Punkte sowie ein Weiterkommen erwartet werden. Doch danach heisst der Gegner Trabzonspor oder Rapid Wien.

FCB als Vorbild für den FCZ

Und der FCZ? Das harte Los wartet mit Vitoria Guimaraes schon in der 3. Runde der Conference-League-Quali. Machen es die Zürcher aber wie der FC Basel in der Champions-League-Quali 2008/09 und bezwingen die Portugiesen, dann geht es gegen Plovdiv (Bul) oder Mostar (Bos). Das müsste machbar sein.