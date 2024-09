Am Dienstag beginnt im Europacup eine neue Zeitrechnung. Mittendrin sind mit YB, Lugano und St. Gallen drei Schweizer Mannschaften. Doch was ist neu in der Champions, Europa und Conference League? Wann wird gespielt? Und wie viel Geld gibt es zu verdienen?

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

In allen drei Wettbewerben nehmen neu je 36 und nicht mehr wie bis und mit der letzten Saison 32 Mannschaften teil.

Was ist am Modus neu?

Neu werden die Resultate nicht mehr in den Tabellen der einzelnen Gruppen (A, B, C, D usw.) gerechnet, sie fliessen in allen drei Wettbewerben in eine einzige Tabelle ein. Hinzu kommt, dass ein Team gegen die ihm zugelosten Gegner nur einmal antritt. Hin- und Rückspiele gibt es nur noch in der K.o.-Phase.

Woher kommt der Ligamodus?

Wer hats erfunden? Genau, die Schweizer. Das Format läuft unter dem Namen «Swiss-System», also Schweizer System oder Schweizer Modell. Der Schweizer Lehrer Julius Müller entwickelte dieses Modell, das auch im Schach, Badminton oder Pétanque zum Einsatz kommt, bereits 1895. Es ist besonders für Turniere mit grossen Teilnehmerzahlen ideal, wenn nicht alle gegen alle spielen können.

Auf wen treffen die Schweizer Teams?

Mit YB (in der Champions League), Lugano und St. Gallen (beide Conference League) sind drei Schweizer Mannschaften in der neuen Ära des Europacups vertreten. Die Berner bekommen es gleich mit mehreren grossen Mannschaften zu tun, wobei das Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona und das Heimspiel gegen Inter Mailand die Highlights der Ligaphase bilden. Die weiteren Gegner sind Aston Villa, Shakhtar Donezk, Atalanta Bergamo, VfB Stuttgart, Celtic Glasgow und Roter Stern Belgrad. Los geht's bereits am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Aston Villa.

Die Luganesi messen sich in der Conference League mit HJK Helsinki, FK Mladá Boleslav, Backa Topola, KAA Gent, Legia Warschau und dem Pafos FC. Den Auftakt bildet das Heimspiel am 3. Oktober gegen HJK. Wie Lugano tritt auch St. Gallen im dritthöchsten europäischen Klubwettbewerb an und misst sich dort mit Cercle Brügge, Fiorentina, Larne FC, Backa Topola, Vitória Guimarães und Heidenheim. Die Ostschweizer starten ihr Europacup-Abenteuer ebenfalls am 03.10. mit der Auswärtspartie gegen Cercle Brügge.

Welche Kriterien sind in der Tabelle bei Gleichstand entscheidend?

Nach Ende der Ligaphase gelten bei Punktgleichheit zwischen mehreren Teams folgenden Kriterien:

bessere Tordifferenz

grössere Anzahl erzielter Tore

grössere Anzahl erzielter Auswärtstore

grössere Anzahl Siege

grössere Anzahl Auswärtssiege

grössere Anzahl Punkte aller Ligagegner

bessere Gesamttordifferenz der Ligagegner

grössere Anzahl erzielter Tore der Ligagegner

geringere Anzahl an Strafpunkten

höherer Vereinskoeffizient

Wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase?

Die ersten acht der Tabelle stehen direkt in den Achtelfinals (ab 4. März). Die auf den Plätzen 9 bis 24 klassierten Teams bestreiten die Sechzehntelfinals (ab 11. Februar). Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 scheiden aus.

Wann wird gespielt?

Der erste Spieltag der Champions League findet vom 17. bis am 19. September statt, derjenige der Europa League eine Woche später. Die Conference League beginnt Anfang Oktober, wenn gleichzeitig in der Champions und in der Europa League der zweite Spieltag über die Bühne geht. Die Gruppenphase in der Conference League endet am 19. Dezember, diejenige in der Champions und in der Europa League Ende Januar.

Wann wird angespielt?

Die Anspielzeiten sind um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Am letzten Spieltag finden alle Partien gleichzeitig statt, wobei die Uefa Ausnahmen beschliessen kann. Ab den Viertelfinals beginnen alle Spiele um 21.00 Uhr.

Wo finden die Finals statt?

Der Champions-League-Final findet am 31. Mai 2025 in München statt, das Endspiel der Europa League am 21. Mai in Bilbao, dasjenige der Conference League am 28. Mai im polnischen Breslau.

Wie viel Geld gibt es zu verdienen?

Insgesamt nimmt die Uefa 4,4 Milliarden Euro ein, davon werden gut 3,3 Milliarden an die 108 Teilnehmer ausgeschüttet. Der Rest sind Prämien für nicht teilnehmende Klubs (308 Mio), für die Teilnehmer in den Qualifikationsrunden (32 Mio) sowie für die Frauen Champions League (22 Mio) und Youth League (3 Mio). Die Wettbewerbskosten betragen rund 387 Millionen, die Uefa streicht einen Gewinn von 230 Millionen ein.

Wie viel kassieren die Teilnehmer der Champions League?

Fast 75 Prozent (2,468 Milliarden) gehen an die 36 Teilnehmer der Champions League. Allein die Teilnahme an der Gruppenphase bringt den 36 Teams 18,6 Millionen, jeder Sieg gibt 2,1 Mio, jedes Unentschieden 0,7 Mio. Die Teilnahme für die Achtelfinals bringt zusätzlich elf Millionen usw. Der Sieger kassiert noch einmal zusätzlich 25 Millionen, ebenso erhalten die Teams zusätzliche Prämien aus einem Marketingtopf. Laut Planspielen der Uefa kann der Sieger mehr als 156 Millionen Euro verdienen.

Wie viel kassieren die Teilnehmer der Europa und der Conference League?

Die Teilnehmer der Europa League teilen sich 565 Millionen auf, diejenigen aus der Conference League 285 Millionen. Das Startgeld beträgt 4,31 bzw. 3,17 Mio, ein Sieg in der Gruppenphase bringt 0,45 bzw. 0,4 Mio, ein Punkt 0,15 bzw. 0,133 Mio.

Warum die Modus-Revolution?

Die Uefa erhofft sich durch nur eine Tabelle mehr Spannung und Abwechslung. Und es soll zu mehr Duellen zwischen grossen Teams kommen. Zudem haben mehr Länder die Möglichkeit, mindestens ein Team in einer europäischen Gruppenphase zu stellen. Mit dem neuen Modus sind es Klubs aus mindestens 37 verschiedenen Ländern, die an einer Gruppenphase teilnehmen.