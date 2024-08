YB trifft auf Sommer, Yamal und geht ins «Paradies»

1/6 Zurück in der Schweiz: Inter-Goalie Yann Sommer.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die Auslosung der acht YB-Partien unter dem neuen Modus in der Champions League ist an der Gala in Monaco ein Zusammenspiel der beiden Fussballlegenden Gianluigi Buffon und Cristiano Ronaldo. Der Italiener zieht die Kugel mit einer Mannschaft aus dem Topf, der Portugiese drückt auf den Knopf – und der Rechner spuckt die Duelle aus.

Inter Mailand: Yann Sommer kommt nach Bern

Nach seinem Rücktritt als Nati-Goalie spielt Yann Sommer (35) schneller wieder in einem Schweizer Stadion als gedacht! Der italienische Meister wird im Wankdorf auflaufen. Pflichtduelle mit Schweizer Klubs sind rar. In diesem Jahrhundert gab es nur das Quali-Duell mit Hin- und Rückspiel gegen den FCB im August 2004, das Inter für sich entschied.

Barcelona: Traumduell – aber nicht im Camp Nou?

FC Barcelona. Auswärts. Musik in den Ohren aller Fussballer. Weil das legendäre Camp-Nou-Stadion umgebaut und auf über 100'000 Plätze erweitert wird, wird das Duell wahrscheinlich im Ausweichstadion stattfinden, dem Olympiastadion von Barcelona. Aber: Im Frühling wurde angekündigt, dass per Mitte Dezember die Rückkehr ins Camp Nou erfolgen soll. Mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit findet der Kracher also doch dort statt. Wie auch immer: Auf die Topstars rund um die Europameister Lamine Yamal (17), Dani Olmo (26) und Pedri (21) werden die Berner an beiden Orten treffen.

Stuttgart: Willkommen zurück, Fabian Rieder

Er ist ein Berner Junge, aufgewachsen in Koppigen, hat seit der U16 die YB-Jugend durchlaufen und zog vor gut einem Jahr von YB hinaus in die grosse Fussballwelt. Von Rennes wechselte er in diesem Sommer leihweise mit Kaufoption zum Team, das letzte Saison die Bundesliga aufgemischt hat und vor den Bayern Vizemeister wurde. YB spielt auswärts – weit ist es nicht. 300 Autokilometer sind es von Bern nach Stuttgart.

Atalanta Bergamo: Das war hart

Im Herbst 2021 startete YB fulminant in die Champions-League-Gruppenphase, schlug ManUtd 2:1. Dann folgte der vermeintlich kleinere Gegner in Bergamo – und YB bezahlte Lehrgeld: keine Chance bei der 0:1-Niederlage. Im Rückspiel im Wankdorf gab es ein 3:3. YB schied trotz 1:1 im Old Trafford bei ManUtd als Gruppenvierter hinter Atalanta aus. Jetzt kommt Atalanta als Europa-League-Sieger nach Bern. Das Team, das seinem Finalgegner Leverkusen die einzige Niederlage der letzten Saison zufügte.

Schachtar Donezk: Auf nach Gelsenkirchen

Ein Auswärtsspiel gegen Donezk? Auf den ersten Blick vielleicht nicht das attraktivste Los. Aber: Aufgrund des Kriegs trägt Donezk seine internationalen Heimspiele nicht in der Ukraine aus, sondern im Schalke-Stadion im deutschen Gelsenkirchen. Wird das fanmässig sogar zu einem Heimspiel für YB?

Aston Villa: Wieder Premier-League-Glanz im Wankdorf

Zum ersten Mal seit 42 Jahren ist der Traditionsklub aus dem englischen Birmingham wieder in der Königsklasse dabei. Nach ManCity letztes Jahr kommt erneut ein Premier-League-Klub nach Bern. Stars im Team? Three-Lions-Stürmer Ollie Watkins (28), Belgien-Star Amadou Onana (23) oder Weltmeister-Goalie Emiliano Martinez (31). Ein in der Schweiz bekannter Name: Enzo Barrenechea (23). Der Argentinier spielte im Herbst 2019 als Teenager bei Sion.

Celtic Glasgow: Im «Paradies»

Hier ist das Stadion ein Star: der Celtic Park, 60'000 Plätze, Top-Atmosphäre. Eine gewaltige Stimmung kann hier entstehen. Es wird auch «Paradies» genannt. Selbst beim Liga-Auftakt gegen Klimarnock (4:0) waren 58'000 Fans auf den Rängen! An der Seitenlinie: Ex-Liverpool-Coach Brendan Rodgers (51).

Roter Stern Belgrad: Schon wieder

Gemischte Erinnerungen. Im letzten Herbst in der Gruppenphase bezwang YB die Serben im Kampf um Platz drei. Nach dem 2:2 im Oktober auswärts gewann YB im Wankdorf Ende November das entscheidende Spiel 2:0. Ein grosser Erfolg. Aber das Duell gab es schon 2019 in den Playoffs für die Gruppenphase. Die Berner zogen damals nach zwei Remis wegen der Auswärtstorregel den Kürzeren, verpassten die Champions League. Wegen der Geschehnisse neben dem Platz ist es für die Berner kein beliebtes Duell. In Erinnerung bleibt zum Beispiel der Panzer-Skandal von 2019 in Belgrad, als die Serben auf einem ausrangierten Panzer feierten, darunter auch Spieler, und so den abfahrtbereiten YB-Car blockierten. Auch bei den Heimspielen gab es ein grosses Polizeiaufgebot.