Im Wankdorf ertönt auch in diesem Herbst wieder die Champions-League-Hymne. Und die YB-Spieler und -Fans dürfen von mindestens vier magischen Nächten in Bern träumen. Der neue Modus machts möglich.

1/5 YB kann sich auf acht magische Champions-League-Nächte freuen.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Ein Heimspiel im ausverkauften Wankdorf gegen Real Madrid, Bayern München oder PSG? Und ein Besuch im Mailänder San Siro, in Anfield von Liverpool oder dem Camp Nou in Barcelona? Den Fantasien der YB-Fans sind vor der Auslosung keine Grenzen gesetzt. Auf wen die Young Boys in der Ligaphase der Champions League treffen werden, entscheidet das Los heute ab 18 Uhr bei der Auslosung in Monaco.

Leckerbissen um Leckerbissen

Aus jedem der vier Lostöpfe erhält YB zwei Gegner zugelost, wobei die Berner jeweils ein Team aus jedem Topf zu Hause empfangen werden und gegen eines auswärts antreten. Das Traumlos schlechthin wäre für die YB-Spieler Sandro Lauper und Marvin Keller ein Duell mit Real Madrid, dem erfolgreichsten Klub der Welt und aktueller Titelverteidiger.

Allerdings sind auch die anderen Teams aus Topf 1 Hochkaräter. Der einzige Klub mit mässigem Sex-Appeal ist Leipzig, zumal YB bereits im letzten Herbst zweimal gegen den Bundesligisten spielte.

Auch Topf 2 hat es mit Teams wie dem deutschen Meister Leverkusen (mit Xhaka), Juventus, Arsenal oder Milan (mit Okafor) in sich. Im Topf 3 wimmelt es von weiteren Traditionsklubs wie PSV Eindhoven, Meistercup-Sieger 1988, Feyenoord Rotterdam oder Celtic Glasgow. Und aus Topf 4 hätten vor allem Duelle mit Monaco (mit Embolo, Köhn, Zakaria), Stuttgart (mit Rieder, Stergiou) oder Bologna (mit Aebischer, Freuler, Ndoye) aus Schweizer Sicht einen besonderen Reiz. So oder so: Der Herbst wird für den Schweizer Meister und seine Fans den einen oder anderen Leckerbissen bieten.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid Leverkusen YB Monaco Manchester City Atlético Madrid Feyenoord Rotterdam Sparta Prag Bayern München Atalanta Bergamo Sporting Lissabon Aston Villa PSG Juventus Turin PSV Eindhoven Bologna Liverpool Benfica Lissabon Salzburg Girona Inter Mailand Arsenal London Celtic Glasgow Stuttgart Dortmund Brügge Dinamo Zagreb Sturm Graz Leipzig Schachtar Donetsk Lille Brest Barcelona AC Milan Roter Stern Belgrad Slovan Bratislava

Die grosse Neuerung der reformierten Königsklasse ist neben neu acht, anstatt sechs Spielen in der Vorrunde: Es gibt nur noch eine einzige Tabelle mit allen 36 Teams, in welche die Resultate aller neu 144 Spiele (bisher 96) einfliessen. Dies verspricht Spannung bis zum achten und letzten Spieltag, der im Januar gespielt wird, und wenig Kehrausspiele. Denn die ersten acht der Rangliste qualifizieren sich direkt für die Achtelfinals, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 bestreiten im Februar die Sechzehntelfinals mit Hin- und Rückspiel.

Werbung

Das Erreichen der K.o.-Phase als ambitioniertes Ziel

Für YB ist das Erreichen der K.o.-Phase ein hohes, aber nicht unrealistisches Ziel, schliesslich befinden sich die Berner in Lostopf 3. Schafft YB diese Hürde, winkt nicht nur ein weiteres, wohl ausverkauftes Heimspiel im Februar, sondern weitere knapp fünf Millionen Franken an Prämien.

Die Qualifikation für die Achtelfinals würden allein zusätzliche elf Millionen Euro an Prämien einbringen. Klar ist: Auch wenn die Berner nach der Ligaphase ausscheiden – die Option eines Weiterspieles in der Europa League gibt es nicht mehr – machen sie den grossen Reibach. Auch im schlechtesten Fall kassieren die Berner knapp 40 Millionen Franken dank der Startgage (18,6 Mio Euro), Prämien aus dem Marketingpool und verkauften Tickets.

Nichts geändert hat sich bei den Anspielzeiten, die Spiele beginnen um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Am letzten Spieltag finden alle Partien gleichzeitig statt, wobei die Uefa Ausnahmen beschliessen kann. Der Final geht am 31. Mai 2025 in München über die Bühne.