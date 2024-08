1/8 YB steht auch 2024 in der Champions League.

Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller – Note 5

Einen Schuss, bei dem er dachte, der könnte jetzt reingehen? Nein, an eine solche Aktion mochte sich die coole Socke aus London nicht erinnern. Der Zürcher macht seinen Job. Unaufgeregt. Sicher. Wackler hat er nur einen kleinen mit dem Fuss. Klasse!

Lewin Blum – Note 5

Konzentrierte sich primär auf die Verteidigungsarbeit. Wie es sich gehört. Schlägt mittlerweile ganz tolle Eckbälle. Zwei davon setzte Silvère Ganvoula mit dem Kopf an den Pfosten.

Ali Camara – Note 5

Der Boss! Dirigiert seine Abwehr mustergültig. Die Rote Karte aus dem Yverdon-Match ist längst passé. Da braucht der Guineer nicht lange dafür. Eine Bank. Wird auch in der Meisterschaft subito ein Garant für Punkte sein.

Tanguy Zoukrou – Note 5

Das ging aber fix, bis der junge Franzose (21) Anel Husic in der Innenverteidigung den Rang abgelaufen hatte. Einwandfreie Leistung immerhin gegen Mauro Icardi, der keine einzige Torchance hatte.

Jaouen Hadjam – Note 5

Zu Beginn Bruder Leichtfuss, wie gehabt, der auch mal im Strafraum noch ein Dribbling wagt oder den Ball unsauber herausspielt. Doch damit hatte es sich mit den wackeligen Aktionen. Setzte danach Glanzpunkte wie sein Riesensolo in Hasenmanier kurz vor der Pause.

Cheikh Niasse – Note 5

Unerbittlich in den Zweikämpfen. Gedankenschnell im Transition Game. Der Senegalese liefert und liefert. Und das Berner Defensivduo im Mittelfeld beherrscht diese Zone gegen die höher kotierten Torreira und Gabriel Sara.

Sandro Lauper – Note 5

Auch der Konolfinger: bärenstark. Blockt vor dem Tor einen Icardi-Schuss, der Males die Spieleröffnung auf Itten ermöglicht, die an dieser Stelle einfach erwähnt werden muss, weil sie brillant war!

Joël Monteiro – Note 5

Der Walliser ist wieder so gefährlich wie im Hinspiel. Versteht sich mit Filip Ugrinic prächtig. Schade, verzieht er seinen Abschuss aus bester Position gleich nach der Pause.

Filip Ugrinic – Note 5

Er spielt auf der Zehnerposition. Regisseur. Dirigent, Zauberfuss. Das sind die Attribute für die Unsterblichen unter den Zehnern. Ugrinic ist da ganz anders. Er arbeitet auf dieser Position. Und ist längst in der YB-Elf nicht mehr wegzudenken.

Ebrima Colley – Note 6

Also, nach dieser Leistung müsste jeder einigermassen betuchte europäische Klub aus der Beletage des Fussballs alle Hebel in Bewegung setzen, um diesen Mann noch vor Transferschluss einzutüten. Denn Ebrima Colley wird bald unbezahlbar sein, wenn er so weitermacht.

SilvèreGanvoula – Note 5

Rackert, rennt, köpfelt, schiesst. Was für ein aktiver Arbeitstag des Franzosen. Klar, ist nicht alles glücklich, was er macht, so der etwas unbeholfene Abschluss beim Vier-gegen-drei-Konter, der geblockt wird. Trifft nach Blum-Cornern zweimal den Pfosten. Und gewinnt auch hinten Zweikampfduelle. Und das ist lebenswichtig!

Noah Persson – keine Note

Kam in der 69. Minute für Hadjam. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Alan Virginius– keine Note

Kam in der 69. Minute für Monteiro. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Cedric Itten– keine Note

Kam in der 77. Minute für Ganvoula. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Darian Males– keine Note

Kam in der 80. Minute für Ugrinic. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Miguel Chaiwa– keine Note

Kam in der 80. Minute für Ebrima Colley. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.