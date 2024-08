1/6 Fernando Muslera macht nach dem YB-Goal Jagd auf Torschütze Alan Virginius.

Als der norwegische Schiedsrichter Espen Eskas das Playoff-Rückspiel abpfeift und YB in Istanbul über den Einzug in die Champions League jubelt, steht Fernando Muslera nicht mehr auf dem Platz.

Galatasarays 38-jähriger Torhüter aus Uruguay verliert in der hitzigen Schlussphase die Nerven. Und dies mehrfach.

Muslera geht zunächst auf die ausgewechselten YB-Spieler Filip Ugrinic und Ebrima Colley los. Ugrinic und Colley sind zuvor wieder auf den Platz gelaufen, um sich vor den Wurfgegenständen der türkischen Fans in Sicherheit zu bringen.

Und dann, nach dem YB-Goal in der 87. Minute, sieht Muslera gleich doppelt Rot. Er tritt dem jubelnden 1:0-Torschützen Alan Virginius von hinten in die Beine, so dass dieser hinfällt. Eine erbärmliche Aktion, die Ref Eskas mit dem Platzverweis ahndet.