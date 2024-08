1/8 YB-Matchwinner in Istanbul: Alan Virginius.

Es ist halb zwei Lokalzeit im Bauch des Rams-Parks in Istanbul. Längst sind die gefrusteten Gala-Fans kleinlaut nach Hause getrottet. Längst sind keine Spieler mehr da. Auch der YB-Car ist längst weg in Richtung Hotel, wo sich Coach Patrick Rahmen mit seinem Staff, wie er sagt, «ein schönes Glas Wein» gönnt. Die Spieler ihrerseits werden sicher mit dem einen oder anderen Bier anstossen. «Eine Kombination aus Frustsaufen für die letzten Wochen und Siegessaufen für das hier», sagt YB-Captain Loris Benito. Und muss laut lachen.

Doch einer ist immer noch im Bauch: Alan Virginius, der Franzose, der YB mit seinem blitzsauberen Tor in der 87. Minute in die Königsklasse geschossen und das Stadion schlagartig zum Verstummen gebracht hat. Dopingkontrolle. Das kann dauern. Es dauert bis halb zwei. Was war denn nun schwieriger: Wasserlösen oder das Millionentor erzielen? Virginius muss grinsen. «Puuh! Diese Anti-Doping-Kontrolle. Man muss da Pipi machen auf Befehl. Das ist nicht einfach. Aber auch das Spiel war natürlich kompliziert.»

Mit dem superben Ende für YB. Mit dem wichtigsten Tor in der Karriere des 21-Jährigen. «Logisch ist es das. Ich bin ja auch zum ersten Mal in diesem Wettbewerb dabei. Das ist ein Jugendtraum. Ich bin glaub derjenige, der das am wenigsten begriffen hat. Das wird mir wohl erst später mal bewusst werden.»

Millionen-Segen für die Berner

Wie hat er denn diese Szene erlebt, als Lauper vor dem eigenen Tor einen Icardi-Schuss blockiert. Males kontrolliert und gezielt in der grössten Hektik magistral Itten findet. Der wiederum hat das perfekte Timing für seinen Mitspieler, der in vollem Lauf an Ayhan vorbeizieht und alleine vor Muslera eiskalt bleibt.

«Ich war ruhig, weil ich wusste, dass Cedric mir den Ball zuspielen würde. Vor dem Tor habe ich klaren Kopf behalten und deshalb das Tor gemacht. Und nun sind alle glücklich.» Tore schiesst der junge Mann ja nicht am Laufmeter. In seinen drei Profijahren in der Ligue 1 und 2 waren es gerade mal neun. Das hier ist also sein Jubiläumstor, rechnet man jene drei gegen Printse-Nendaz im Cup nicht mit. Nummer zehn. Und was für eines das ist!

Türken-Fans drehen durch: Spiel eskaliert – YB-Spieler mit Gegenständen beworfen

Bei YB ist vor allem der Schatzmeister glücklich. Denn im neuen Format mit acht statt sechs Spielen ist die Millionenliga so lukrativ wie nie. Rund 42 Millionen warten auf YB. Die sind so zusammengesetzt:

18,6 Millionen Antrittsprämie

4,2 Millionen Punkteprämie (bei einem Sieg und drei Remis)

3 Millionen Rangprämie (bei Rang 26)

10 Millionen Wertprämie

8 Millionen Matcheinnahmen

Macht also: 43,8 Millionen Euro. 41,7 Millionen Franken. Einige Werte sind Schätzungen. Vor allem die Wertprämie ist noch ein Buch mit sieben Siegeln. Aber die Grössenordnung ist korrekt.

YB hat sich Kaufoption gesichert

Virginius ist im Grossraum Paris geboren und bei Sochaux-Montbéliard ausgebildet worden. Er war französischer Juniorennationalspieler und glänzte an der U19-EM 2022 mit drei Toren und drei Assists. Weshalb ihn der französische Topklub Lille im selben Jahr für vier Millionen holte. Dort schlägt er nicht ein, wird zuerst nach Clermont und nun an YB ausgeliehen. Gut haben sich die Berner eine Kaufoption auf den Millionenmann gesichert …

YB ist ein Klub, der einfach Meister werden muss – und wird nun alles daransetzen, um in der Super League die Tabelle nach oben zu klettern.