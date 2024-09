Manchester City steht bereits wieder ganz oben in der Premier League. Doch vor dem Start in die Champions League ziehen beim englischen Champion dunkle Wolken auf.

Kurz zusammengefasst Prozess gegen ManCity startet: 115 Anklagepunkte

Urteil frühestens Anfang 2025 erwartet



Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Dem englischen Meister droht juristisches Ungemach. Heute Montag beginnt der Prozess, den englische Medien als «Prozess des Jahrhunderts» bezeichnen. Ein unabhängiges, dreiköpfiges Gremium soll entscheiden, ob die «Citizens» zur Rechenschaft gezogen werden sollen.

Die Anklage der Liga hat es in sich: In 115 Punkten soll Manchester City in den letzten Jahren gegen diverse Regeln verstossen haben. Dabei geht es um nicht korrekt deklarierte Sponsoring-Einnahmen, Verbindungen zu Business-Partnern und verdeckte Zahlungen an Trainer und Spieler.

Der Klub soll es auch diverse Male versäumt haben, transparente Finanzinformationen und Angaben zu Spieler- und Trainergehältern zu liefern. Ein weiterer Vorwurf lautet, bei Ermittlungen nicht kooperiert zu haben. Zudem soll der Champions-League-Sieger von 2023 und sechsfache Meister seit 2017 mehrmals gegen die Financial-Fairplay-Regeln der Uefa verstossen haben.

Die Uefa hatte den Klub schon vor Jahren zu einer hohen Busse verurteilt und 2020 für zwei Jahre vom Europacup ausgeschlossen. Das Internationale Sportgericht (CAS) kassierte das Urteil aber ein und reduzierte die Busse auf acht Millionen Pfund. Trotz «eklatanter Missachtung» der Uefa-Investigationen habe es nicht genügend Beweise gegeben, um die Ergebnisse der Uefa zu stützen. Aber «völlig falsch» sei der Vorwurf der finanziellen Unregelmässigkeiten nicht, lautete damals die Begründung des CAS.

Strafen von Busse bis Ausschluss möglich

Die Premier League nahm vor sechs Jahren eigene Ermittlungen auf. Nun kommt es ab heute Montag zur Anhörung, die etwa zwei Monate dauern soll. Mit einem Urteil wird frühestens Anfang 2025 gerechnet.

Mögliche Strafen: eine hohe Busse, Punkte- oder Titelabzüge oder sogar der Ausschluss aus der Premier League. «Wir glauben nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben», sagt Trainer Pep Guardiola am Freitag. «Jeder ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist.»

