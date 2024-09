Kurz zusammengefasst Goretzka nicht im Bayern-Kader

Am Samstag gegen Kiel sucht man den Namen Leon Goretzka auf dem Matchblatt vergebens. Die Bayern streichen ihren Mittelfeldspieler, wie bereits in der 1. Cup-Runde gegen Ulm, aus dem Kader. Trainer Vincent Kompany begründet die Nichtberücksichtigung mit dem grossen Kader. «Wenn es nicht Leon ist, wäre es jemand anderes», erklärt Kompany vor dem Spiel gegen Holstein Kiel auf Sky. «Ich habe 21 Spieler. Lasst uns am Ende der kommenden Woche noch mal schauen, wir haben nun drei Spiele vor uns.»

Sportdirektor Max Eberl betont die grosse Konkurrenz im Bayern-Kader und spricht Klartext: «Wir haben ihm von Anfang an klar kommuniziert, dass wir einen sehr, sehr ausgewogenen Kader haben werden, dass wir mit Aleksandar Pavlovic einen Spieler haben, der Nationalspieler geworden ist, mit Joao Palhinha einen Transfer machen und mit Joshua Kimmich wieder im Mittelfeld planen werden.»

Eberl hatte Goretzka schon in der Vorbereitung die Möglichkeit eines Abgangs eröffnet, doch der Spieler entschied sich, zu bleiben. «Wir haben gesagt, wenn Leon da ist, wenn er sich entscheidet, sich der Situation zu stellen, dann wird er völlig normal behandelt», so Eberl.

«Das gehört zum Fussballleben dazu»

Goretzka sei «ein grossartiger Typ», den Eberl sehr mag, «auch wenn er momentan natürlich sauer ist, das verstehe ich auch. Aber es gehört zum Fussballleben auch dazu», erklärt der Bayern-Sportvorstand.

Sportlich gesehen mag der Fall Goretzka Sinn ergeben, finanziell ist es jedoch ein kleineres Fiasko für die Bayern. Der 29-Jährige gehört laut «Statista» mit einem Jahresgehalt von rund 18 Millionen Euro zu den Grossverdienern bei den Münchnern. In der aktuellen Saison spielte er nur eine einzige Spielminute.

Ob Goretzka in den kommenden Spielen gegen Zagreb in der Champions League und gegen Werder Bremen in der Bundesliga zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

