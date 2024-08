vor 8 Minuten

Wieder türkisches Team für Lugano?

Nach der Niederlage gegen Fenerbahce tritt der FC Lugano nun in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League gegen Partizan Belgrad an. Setzen sich die Tessiner durch, könnte in den Playoffs der Europa League erneut ein türkisches Team warten: Besiktas Istanbul. Servette muss sich derweil gegen Braga (Portugal) durchsetzen. Die Auslosung beginnt um 13 Uhr.

Mögliche Playoff-Gegner des FC Lugano:

Besiktas Istanbul (Tür)

Sieger des Duells Dinamo Minsk (Belarus) – Lincoln Red Imps (Gib)

Sieger des Duells Petrocub (Mold) – The New Saints (Wal)

Verlierer des CL-Quali-Duells Jagiellonia Bialystok (Pol) – FK Bodø/Glimt (Nor)



Mögliche Playoff-Gegner von Servette:

Heart of Midlothian (Scho)

Sieger des Duells Trabzonspor (Tür) – Rapid Wien (Ö)

Sieger des Duells Rijeka (Kro) – Elfsborg (Sd)

Sieger des Duells Klaksvik (Färöer) – Banja Luka (Bos)