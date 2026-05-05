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Endspiel steigt am 30. Mai
Alles zum Champions-League-Final 2026

Keine vier Wochen mehr dauerts, bis in der Puskas-Arena in Budapest der neue König von Europa gekrönt wird. Tickets, Übertragung, Anspielzeit und mehr: Das musst du zum CL-Final wissen.
Publiziert: 16:07 Uhr
|
Aktualisiert: 16:33 Uhr
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Am 30. Mai geht in der Budapester Puskas-Arena der Final über die Bühne.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Champions-League-Final am 30. Mai in Budapests Puskas-Arena
  • Endspiel läuft sowohl im Pay- als auch im Free-TV
  • Rockband «The Killers» spielt vor Anpfiff ab 17.45 Uhr
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Noch fehlen die Namen der beiden diesjährigen Champions-League-Finalisten, doch das Endspiel wirft bereits seine Schatten voraus. Vier Mannschaften träumen davon, ihre Saisons mit dem wichtigsten Pokal im europäischen Klubfussball zu vergolden und ihr ganz eigenes Stück Vereinsgeschichte zu schreiben.

Wann wird wo gespielt?

Austragungsort ist dieses Jahr die Puskas-Arena in Budapest. Die ungarische Metropole verwandelt sich am 30. Mai zur temporären Fussballhauptstadt Europas und empfängt Tausende Fans, Journalisten und Funktionäre. Anders als in früheren Jahren erfolgt der Anpfiff bereits um 18 Uhr.

Wer spielt gegen wen?

Das wissen wir morgen Abend. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist zwischen Arsenal und Atletico am Dienstagabend für beide Mannschaften noch alles drin. Das andere Halbfinal zwischen PSG und Bayern ging als Neun-Tore-Spektakel zwar in die Geschichte der torreichsten CL-Spiele aller Zeiten ein, eine Tendenz ist jedoch auch hier keine auszumachen. Die Pariser führen vor dem Rückspiel vom Mittwoch mit 5:4.

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Wo läuft der Final im TV?

Gute Nachrichten für alle Fussballfans: Fürs Endspiel wird kein Abo benötigt. Zwar überträgt Rechteinhaber Blue natürlich auch das Saisonhighlight, auf SRF läuft es jedoch ebenfalls. In grossen wie kleinen Ortschaften im ganzen Land gibts zudem Champions-League-Public-Viewings.

Gibts noch Tickets?

Der öffentliche Ticketverkauf seitens Uefa ist seit dem 19. März beendet. Von den total 61'400 Eintrittskarten gingen 39'000 an Fans, der Rest ging an Sponsoren, TV-Stationen usw. Für die beiden Finalisten gibts je 17'200 Tickets, womit noch 4600 in den öffentlichen Verkauf gingen. Wer dabei leer ausging, kann sich letzte Hoffnungen über die Wiederverkaufsplattform der Uefa machen.

Fan-Erlebnisse und Show

Für Unterhaltung ist bereits weit vor Anpfiff gesorgt. Ab Donnerstag (28. April) findet das Champions Festival statt, ein viertägiges Event voller Aktivitäten, Live-Entertainment und Überraschungen. Und auch am Matchtag selbst gibts eine Show vor der eigentlichen Action. Ab 17.45 Uhr performt die Rockband «The Killers» live im Stadion, ehe um 18 Uhr der Final eröffnet wird.

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